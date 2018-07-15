Прямой эфир

Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине?

15 июля 2018 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правило помогать тем, кто в этом нуждается. У нас испокон века так: помоги сам, помогут тебе.

Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине? -1


Анастасия Дехтяр, СТВ:
Эксперимент программы «Неделя». Будем ловить на живца доброту. Спонсор нашей беременностикостюмерные театра. Мы отправляемся в людные места и будем притворяться, как будто беременной стало плохо.

«Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка

Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине? -4

Беременной на вокзале уже в Минске внезапно стало плохо. Пару минут – входим в роль. Добавляем постанывание и вот первой подошла женщина. Она призналась, что не из местных, но готова помочь – вызвать скорую.

Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине? -7

А дальше концентрация отзывчивости на один квадратный метр просто зашкалила. Семейная пара кинулась искать спазмолитическое лекарство.

Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах

Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине? -10

Мужчина аккуратно решил сопроводить в медпункт. Туда же решил отвести и сотрудник милиции. Буквально за 10 минут с предложением помочь к нам обратилось 6 человек. Проверим другую локацию.

Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине? -13

Остановка общественного транспорта.

Проверим столичный универмаг, как они отреагируют на крик о помощи.

Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине? -16

Анастасия Дехтяр:
В инфоцентре предлагали вызвать скорую, но я отказалась от этих услуг. Но в аптечке нашлось лекарство, которое снимает спазмы сосудов для беременных. Дали нам две таблеточки. На улице неравнодушный прохожий дал нам воды. Поэтому симптоматику можно быстро убрать.

Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине? -19

Как бы банально не звучало, но «мир не без добрых людей». И это заставляет лишний раз задуматься, что белорусы все-таки «неабыякавыя».

# Эксперимент # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка
15 июля 2018 18:19

«Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка

Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах
15 июля 2018 17:54

Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах

В Беларуси проходит вступительная кампания: в какие вузы хотят поступить стобалльники?
15 июля 2018 17:28

В Беларуси проходит вступительная кампания: в какие вузы хотят поступить стобалльники?