Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине?

Новости Беларуси. Правило помогать тем, кто в этом нуждается. У нас испокон века так: помоги сам, помогут тебе.
Новости Беларуси. Правило помогать тем, кто в этом нуждается. У нас испокон века так: помоги сам, помогут тебе.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Эксперимент программы «Неделя». Будем ловить на живца доброту. Спонсор нашей беременности – костюмерные театра. Мы отправляемся в людные места и будем притворяться, как будто беременной стало плохо.
Беременной на вокзале уже в Минске внезапно стало плохо. Пару минут – входим в роль. Добавляем постанывание и вот первой подошла женщина. Она призналась, что не из местных, но готова помочь – вызвать скорую.
А дальше концентрация отзывчивости на один квадратный метр просто зашкалила. Семейная пара кинулась искать спазмолитическое лекарство.
Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах
Мужчина аккуратно решил сопроводить в медпункт. Туда же решил отвести и сотрудник милиции. Буквально за 10 минут с предложением помочь к нам обратилось 6 человек. Проверим другую локацию.
Остановка общественного транспорта.
Проверим столичный универмаг, как они отреагируют на крик о помощи.
Анастасия Дехтяр:
В инфоцентре предлагали вызвать скорую, но я отказалась от этих услуг. Но в аптечке нашлось лекарство, которое снимает спазмы сосудов для беременных. Дали нам две таблеточки. На улице неравнодушный прохожий дал нам воды. Поэтому симптоматику можно быстро убрать.
Как бы банально не звучало, но «мир не без добрых людей». И это заставляет лишний раз задуматься, что белорусы все-таки «неабыякавыя».