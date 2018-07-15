Эксперимент СТВ. Помогут ли беременной женщине?

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Анастасия Дехтяр, СТВ:

Эксперимент программы «Неделя». Будем ловить на живца доброту. Спонсор нашей беременности – костюмерные театра. Мы отправляемся в людные места и будем притворяться, как будто беременной стало плохо.

Беременной на вокзале уже в Минске внезапно стало плохо. Пару минут – входим в роль. Добавляем постанывание и вот первой подошла женщина. Она призналась, что не из местных, но готова помочь – вызвать скорую.

А дальше концентрация отзывчивости на один квадратный метр просто зашкалила. Семейная пара кинулась искать спазмолитическое лекарство. Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах

Мужчина аккуратно решил сопроводить в медпункт. Туда же решил отвести и сотрудник милиции. Буквально за 10 минут с предложением помочь к нам обратилось 6 человек. Проверим другую локацию.

Остановка общественного транспорта. Проверим столичный универмаг, как они отреагируют на крик о помощи.

Анастасия Дехтяр:

В инфоцентре предлагали вызвать скорую, но я отказалась от этих услуг. Но в аптечке нашлось лекарство, которое снимает спазмы сосудов для беременных. Дали нам две таблеточки. На улице неравнодушный прохожий дал нам воды. Поэтому симптоматику можно быстро убрать.