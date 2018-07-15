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«Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка

15 июля 2018 18:19
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Новости Беларуси. Окраина Гомеля. Александр впервые спустя неделю вернулся на то место, где уже после спасательной операции слава нашла своего героя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

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«Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка-1

Жара. На популярном водоеме многолюдно. Мужчина, сморенный солнцем, пребывал в полудреме, релакс прервала супруга, которая услышала детские возгласы: «Мальчик тонет!». Александр стремглав рванул в озерную пучину, там, в 10 метрах от берега, захлебывался 11-летний парень. Как выяснилось потом, обе ноги ребенка сковала судорога.

«Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка-4

Александр Моисеев:
Я не знаю, как я в три прыжка оказался в воде. У ребенка рука одна только торчала. Он плескался, пытался руками вылезти из воды.

«Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка-7

Александр вытащил школьника на берег. Мальчика трясло, а спасатель-доброволец признается, эмоции так накатили, что и сам расплакался.

«Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка-10

Александр Моисеев:
Никогда никого в беде не бросал. Всегда помогаю. Я воспитан так.

# Спасение # общество # Фотофакт

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