«Рука одна только торчала». Житель Гомеля спас тонущего ребёнка
Новости Беларуси. Окраина Гомеля. Александр впервые спустя неделю вернулся на то место, где уже после спасательной операции слава нашла своего героя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Жара. На популярном водоеме многолюдно. Мужчина, сморенный солнцем, пребывал в полудреме, релакс прервала супруга, которая услышала детские возгласы: «Мальчик тонет!». Александр стремглав рванул в озерную пучину, там, в 10 метрах от берега, захлебывался 11-летний парень. Как выяснилось потом, обе ноги ребенка сковала судорога.
Александр Моисеев:
Я не знаю, как я в три прыжка оказался в воде. У ребенка рука одна только торчала. Он плескался, пытался руками вылезти из воды.
Александр вытащил школьника на берег. Мальчика трясло, а спасатель-доброволец признается, эмоции так накатили, что и сам расплакался.
Александр Моисеев:
Никогда никого в беде не бросал. Всегда помогаю. Я воспитан так.