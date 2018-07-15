«Гомельэнерго» сделал перерасчёт и выслал людям астрономические суммы на оплату в новых жировках. Разбираемся в ситуации

Новости Беларуси. Без вины виноватые. В Гомеле еще недавно порядочные плательщики жилищно-коммунальных услуг оказались должниками, на которых подают в суд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всему виной – злосчастный перерасчет за электро- и теплоэнергию, который решил сделать «Гомельэнерго».

Всё дело в постановлении Совмина четырехгодичной давности, которым установлено, что субсидируемые тарифы на свет, тепло, газ и воду могут начисляться, только если в квартире зарегистрирован собственник или члены его семьи. Например, внуки таковыми не являются. Самое парадоксальное в этой истории то, что люди годами платили по счетам, которые им выставляли в жировках. А по итогу, как оказывается, должны были сами заметить ошибку и указать на нее тем, для кого это работа, за которую они получают деньги.

И хорошо теперь «Гомельэнерго» говорить: незнание законов не освобождает от ответственности и платить суммы перерасчета все равно придется. Вопрос только в одном: что тогда такое жировка? Документ, в котором нужно сомневаться? Пенсионерка Тамара Козлова – человек старой закалки: 100 %-ная оплата коммуналки в день получения пенсии – как правило жизни. В доказательство – подшивка жировок за несколько лет – никаких задержек. Оказаться в должниках для нее настоящий шок.

Тамара Козлова пенсионерка, житель Гомеля:

Пришло 1490 рублей – это за отопление и 319 рублей за свет. А там говорят, еще за газ и прочее будет. Для меня суммы очень большие, если я получаю пенсию 300 рублей. И такие деньги платить! Плюс еще коммуналка, еда, лекарства. Или кредит брать, или что. Не знаю, я совсем растерялась. Женщина с трудом сдерживает эмоции. В «Энергосбыте» пояснили: никакой ошибки нет, задолженность – результат перерасчета. Энергетики внезапно осознали, что три года выставляли пенсионерке к оплате счета с учетом субсидируемого государством тарифа. Но на субсидию Тамара Козлова, оказывается, не имела права, так как не зарегистрирована в собственной квартире.

Валентин Балазёв, начальник отдела филиала РУП «Гомельэнерго»:

В случае наличия у плательщика, гражданина в собственности или владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений при отсутствии зарегистрированных в данных жилых помещениях его самого или членов его семьи, оплата за потребленную тепло- и электроэнергию должна вноситься по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Но откуда же знать бабушке, что любимый внук, зарегистрированный в ее квартире, оказывается, не член семьи?

Александр Добриян, СТВ:

В «Энергосбыте» предлагают клиентам внимательнее читать нормативную базу. Мол, незнание закона не освобождает от ответственности. Между тем, разница в тарифе на тепло почти в 5 раз: 81 рубль за гигакалорию против 17 с субсидией. Отсюда и астрономические цифры в квитанциях. Алеся и Олег Редько тоже задолжали, проживая в квартире родного дедушки: почти 2 тысячи рублей. Пересчет им сделали за 2,5 года.

Алеся Редько, житель Гомеля:

Получается, что три года никто ничем не занимался. Нам выставляли извещения, но мы не можем каждый месяц ходить по организациям и спрашивать: «А вы правильно нам посчитали, нам точно эту сумму оплачивать?». Логичный вопрос: почему несоответствие в расчетах выявлено так поздно? Ведь закон предписывает местным властям ежемесячно предоставлять энергоснабжающим организациям сведения о регистрации граждан.

Олег Редько, житель Гомеля:

Получается, что изначально облисполком не исполнял постановление Совета министров где-то полтора года. Когда «Гомельэнерго» стал получать информацию, еще где-то полтора года не был в состоянии обработать эту информацию. Получается, что две организации допустили ошибки в своей деятельности. К слову, в официальных ответах на обращения граждан организации признают недоработки и даже указывают фамилии ответственных лиц, понесших дисциплинарное наказание. Но несмотря на это, предлагают оплатить задолженность, образовавшуюся в результате этих самых недоработок.

Вячеслав Гурко, начальник отдела Гомельского облисполкома:

Длительный период, в течение которого применялся тариф субсидируемый, наверно, неправильно применялся в данной ситуации.

Точное число гомельчан, получивших крупные счета, не озвучивается. Неофициально называется цифра до 1000 человек. Марина Еремина первая, кто получил повестку в суд.