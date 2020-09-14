«Чтобы сохранить память обо всех этих деревнях». В Клецком районе появился сквер в виде карты сельсовета

Новости Беларуси. Оригинальный сквер открыли в агрогородке Синявка Клецкого района. Новый парк с современными арт-объектами сделан в виде карты сельсовета, где схематично показаны пути от Синявки до каждой из девяти деревень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алла Сенькевич, председатель Синявского сельского исполнительного комитета:

У нас сейчас восемь деревень, раньше их было 9. Чтобы сохранить память обо всех этих деревнях, о тех тропах, которые были дороги каждому сердцу, кто проживал на территории нашей, мы сделали 9 этих троп. Возле каждой тропы стоит тумба с информационным знаком, который дает исторические данные о той деревне, о тех людях, которые там проживали.