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«Чтобы сохранить память обо всех этих деревнях». В Клецком районе появился сквер в виде карты сельсовета

14 сентября 2020 14:45
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Новости Беларуси. Оригинальный сквер открыли в агрогородке Синявка Клецкого района. Новый парк с современными арт-объектами сделан в виде карты сельсовета, где схематично показаны пути от Синявки до каждой из девяти деревень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Чтобы сохранить память обо всех этих деревнях». В Клецком районе появился сквер в виде карты сельсовета-1

Дорожки в точности такие, как были раньше. Например, до деревни Руда вела брусчатка, до Нарешевич – деревянный настил.

«Чтобы сохранить память обо всех этих деревнях». В Клецком районе появился сквер в виде карты сельсовета-4

Алла Сенькевич, председатель Синявского сельского исполнительного комитета:
У нас сейчас восемь деревень, раньше их было 9. Чтобы сохранить память обо всех этих деревнях, о тех тропах, которые были дороги каждому сердцу, кто проживал на территории нашей, мы сделали 9 этих троп. Возле каждой тропы стоит тумба с информационным знаком, который дает исторические данные о той деревне, о тех людях, которые там проживали.

«Чтобы сохранить память обо всех этих деревнях». В Клецком районе появился сквер в виде карты сельсовета-7

Кстати, проект сквера занял первое место в районном конкурсе по благоустройству.

«Чтобы сохранить память обо всех этих деревнях». В Клецком районе появился сквер в виде карты сельсовета-10

Сейчас новая зеленая зона является излюбленным местом отдыха местных жителей.

# Парки # общество # Алла Сенькевич # Фотофакт

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