«Участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ». Что происходит под Минском, где река Менка разрушила часть моста?

Новости Беларуси. Эта неделя принесла нам много новостей, связанных с погодными аномалиями. За рекордной жарой пришли шквалистые ветры и дожди. Жертвой стихии уже стал один человек. Женщина погибла в результате падения дерева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском

26 июня отдельные районы Минска превратились в Венецию. На месте работали спасатели, местные власти подсчитывают ущерб и готовятся к новым вызовам природы. Сильные дожди ожидаются по востоку Беларуси 28 июня

По данным на утро 27 июня, без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на «Белэнерго». В Минске 27 июня в течение трех часов было нарушено движение общественного транспорта на 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутах. В результате сильного ветра зафиксировано 23 случая падения деревьев в Минской области, 6 таких случаев в Гомельской. Повреждены кровли 18 жилых домов и 16 сельскохозяйственных зданий. На местах ведутся восстановительные работы.