«Участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ». Что происходит под Минском, где река Менка разрушила часть моста?
Новости Беларуси. Эта неделя принесла нам много новостей, связанных с погодными аномалиями. За рекордной жарой пришли шквалистые ветры и дожди. Жертвой стихии уже стал один человек. Женщина погибла в результате падения дерева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском
26 июня отдельные районы Минска превратились в Венецию. На месте работали спасатели, местные власти подсчитывают ущерб и готовятся к новым вызовам природы. Сильные дожди ожидаются по востоку Беларуси 28 июня
По данным на утро 27 июня, без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на «Белэнерго». В Минске 27 июня в течение трех часов было нарушено движение общественного транспорта на 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутах. В результате сильного ветра зафиксировано 23 случая падения деревьев в Минской области, 6 таких случаев в Гомельской. Повреждены кровли 18 жилых домов и 16 сельскохозяйственных зданий. На местах ведутся восстановительные работы.
Небесный фронт, подступая к Минску, не только наломал дров, но и вывел реки из берегов. Это уже западное крыло Минского района.
Разрушительная сила проливного субботнего дождя образовала на дороге вот такую пропасть. В районе деревень Городище и Богушово, что под Минском, из берегов вышла река Менка.
Селевой поток разрушил часть моста. Вода размыла участок дороги шириной 5 метров и длиной 20 метров. 27 июня на месте ЧП дежурят бойцы МЧС. Они организовали импровизированную переправу, чтобы у людей была возможность добраться с одного берега на другой. Также проработаны альтернативные маршруты для проезда спецтехники и скорой помощи. И, как сообщают коммунальщики, потребуются сутки, чтобы восстановить эту трассу.
Михаил Цинкович, инспектор ГАИ УВД Миноблисполкома:
На территории Минской области из-за обильных дождей произошли размывы проезжих частей дорог с разрушением земельного полотна. В настоящее время аварийные участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ, будут проводиться работы по восстановлению дорог. Мы просим водителей быть предельно внимательными. В случае обнаружения мест с разрушением проезжей части незамедлительно сообщать на телефонные линии 125 и 102.