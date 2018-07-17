Победу разделили на двоих. Определены первые тысячники уборочной кампании в Беларуси

Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых идет в Беларуси. В 2018 году комбайны вышли в поле раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И уже есть свои лидеры уборочной. Определился первый комбайнер-тысячник по рапсу. Им стал механизатор из Мостовского района Пётр Москвенков. Заслуженные лавры и первому водителю-тысячнику Ивану Стасевичу. Оба работают в тандеме, потому и победу разделили на двоих.

Пётр Москвенков, комбайнер КСУП имени Адама Мицкевича:

Достиг я успехов таких благодаря: погода хорошая была, комбайн не подводит, отремонтирован.