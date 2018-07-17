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Победу разделили на двоих. Определены первые тысячники уборочной кампании в Беларуси

17 июля 2018 12:26
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Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых идет в Беларуси. В 2018 году комбайны вышли в поле раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Победу разделили на двоих. Определены первые тысячники уборочной кампании в Беларуси-1

И уже есть свои лидеры уборочной. Определился первый комбайнер-тысячник по рапсу. Им стал механизатор из Мостовского района Пётр Москвенков. Заслуженные лавры и первому водителю-тысячнику Ивану Стасевичу. Оба работают в тандеме, потому и победу разделили на двоих.

Победу разделили на двоих. Определены первые тысячники уборочной кампании в Беларуси-4

Пётр Москвенков, комбайнер КСУП имени Адама Мицкевича:
Достиг я успехов таких благодаря: погода хорошая была, комбайн не подводит, отремонтирован.

Победу разделили на двоих. Определены первые тысячники уборочной кампании в Беларуси-7

Иван Стасевич, водитель КСУП имени Адама Мицкевича:
Надо, чтоб было взаимопонимание водителя с механизатором-комбайнером.

На рекорд идёт все хозяйство. Урожайность рапса здесь самая высокая в районе – около 30 центнеров с гектара.

# Сельское хозяйство # общество # Петр Москвенков # Иван Стасевич # Фотофакт

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