До начала пожароопасного сезона 100 % белорусских лесов покроют системой видеонаблюдения. Планируется, что камеры установят до 1 марта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так в Слуцком лесхозе уже организована автоматическая система мониторинга. Видеонаблюдение установлено в четырех местах. Это деревня Воробьево, Жилин Брод, Селецк и Рабак. Они охватывают всю территорию районного лесничества, а это 62 тысячи гектаров. Также здесь наладят новую радиосвязь. Все это поможет быстрее обнаружить и своевременно потушить пожары.

Николай Евсейчик, инженер по охране и защите леса Слуцкого лесхоза:

В Слуцком лесхозе, помимо радиосвязи и видеонаблюдения, организована укрупненная пожарно-химическая станция, которая позволяет более оперативно и быстро решать все поставленные задачи по тушению лесных пожаров.

Так, Беларусь станет первой страной в СНГ, которая обеспечит такое покрытие. К слову, сейчас для раннего обнаружения пожаров во всех подчиненных Минлесхозу хозяйствах установлены почти 400 камер. В 2023 году такая система видеонаблюдения позволила обнаружить более 70 % пожаров.