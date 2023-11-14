До конца года после капитального ремонта в эксплуатацию введут 49 домов

Новости Беларуси. Акцент на комфортном жилье и благоустроенных дворах. Этому вопросу в столице уделяют особое внимание. Так, в 2023 году в Минске капитально отремонтировали почти 120 домов. Это 730 тысяч квадратных метров жилья. Еще пол сотни объектов введут в эксплуатацию до конца года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При проведении капремонта используют комплексный подход – одновременно обновляют сразу несколько зданий. Основные работы проводятся за счет бюджетных средств. Идет и благоустройство придомовых территорий. В этом году преобразилось около 850 дворов. Рабочие ремонтируют лестницы и обновляют детское игровое оборудование. Также проводят фрезерование асфальтового покрытия. Это один из доступных и экономичных вариантов восстановления дорог.

Марина Толстик, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:

Все работы, которые были запланированы в начале года по благоустройству, всеми районами выполнены в полном объеме. Вместе с тем мы определили те точки, которые требуют внимания со стороны жителей, в ближайшие две недели предприятия ЖКХ будут усиленно работать, обращая внимание на такие виды работ, как текущий ремонт асфальтового покрытия, это завершающая стадия работ, текущий ремонт пешеходных связей. И особое внимание будет уделяться вопросам санитарной обрезки деревьев.

Подготовлен план мероприятий и на следующий год. Акцент сделают на благоустройство дворов. Проведут работы по улучшению экологического, санитарного и эстетического состояния территорий.