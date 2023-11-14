Как внедряют «цифру» в образование? Посмотрите, какими инструментами пользуются в БГПУ

Безграничные возможности! Цифровизация – один из главных трендов в образовании.
Безграничные возможности! Цифровизация – один из главных трендов в образовании.
Ирина Шеститко, директор Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ имени Максима Танка:
Трансформация образовательной среды имеет огромное значение. Наши обучающиеся используют много приспособлений. Мы используем телефоны, смартфоны, в которых есть вся доступная информация, которая связана с сайтом университета: расписание, темы дипломных работ, рассказ о специальностях переподготовки, о программах повышения квалификации.
Подробности в видео.