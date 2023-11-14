Как внедряют «цифру» в образование? Посмотрите, какими инструментами пользуются в БГПУ

Ирина Шеститко, директор Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ имени Максима Танка:

Трансформация образовательной среды имеет огромное значение. Наши обучающиеся используют много приспособлений. Мы используем телефоны, смартфоны, в которых есть вся доступная информация, которая связана с сайтом университета: расписание, темы дипломных работ, рассказ о специальностях переподготовки, о программах повышения квалификации.

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