Прямой эфир

Как внедряют «цифру» в образование? Посмотрите, какими инструментами пользуются в БГПУ

14 ноября 2023 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Безграничные возможности! Цифровизация – один из главных трендов в образовании.

Как внедряют «цифру» в образование? Посмотрите, какими инструментами пользуются в БГПУ-1

Ирина Шеститко, директор Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ имени Максима Танка:
Трансформация образовательной среды имеет огромное значение. Наши обучающиеся используют много приспособлений. Мы используем телефоны, смартфоны, в которых есть вся доступная информация, которая связана с сайтом университета: расписание, темы дипломных работ, рассказ о специальностях переподготовки, о программах повышения квалификации.

Подробности в видео.

# Технологии # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Имеют и воспитательное значение». Почему в христианском календаре так много праздников?
14 ноября 2023 11:54

«Имеют и воспитательное значение». Почему в христианском календаре так много праздников?

Реабилитационный центр для детей Донбасса откроют в Борисовском районе
14 ноября 2023 11:46

Реабилитационный центр для детей Донбасса откроют в Борисовском районе

Лукашенко: в Америке пожизненное заключение можно получить за неуплату налогов. А мы чего телепаемся?
14 ноября 2023 10:49

Лукашенко: в Америке пожизненное заключение можно получить за неуплату налогов. А мы чего телепаемся?