От прогульщиков до меню в столовой. В Мстиславле создают межшкольное телевидение
Новости Беларуси. В Мстиславле решили создать межшкольное телевидение. Авторы проекта – преподаватели и учащиеся местной гимназии. Они уже сняли первые новостные выпуски, где рассказывают о своей школьной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Съемка, написание сценариев, монтаж – всем занимаются сами ученики. В планах создание на базе гимназии инфоцентра, куда со всех школ района будут присылать свои видеосюжеты, чтобы дети могли обмениваться новостями и больше узнавать друг о друге. С нашими юными коллегами познакомился корреспондент Юрий Прокопенко.
Готов, пишем. Здравствуйте, в эфире межшкольное телевидение. В студии Кочало Дмитрий, и сегодня мы расскажем о главных событиях, которые прошли в гимназии.
Одиннадцатиклассник Дима телеведущим мечтал стать с детства. И вот мечта сбылась.
И пусть вместо студии обычный школьный класс, никакого суфлера и подводки к сюжетам снимают на фотоаппарат, зато новости настоящие. За короткое время Дима успел стать телевизионным многостаночником. Он и ведущий, и шеф-редактор, и монтажер.
Дмитрий Качало, учащийся Мстиславской гимназии:
Меня в работе привлекает больше всего монтаж. Потому что занимаюсь им уже довольно давно, и для меня это возможность получить бесценный опыт в этой сфере.
В редакции 10 начинающих телевизионщиков. Пока они работают над одной новостной программой «Сегодня вне уроков». Ремеслу учатся на своих ошибках. Работа в кадре дается нелегко.
Начинающий репортер Ангелина взялась за тему школьного питания. Что нравится школьникам, что хотелось бы добавить в меню?
– Понравился ли вам сегодняшний обед?
– Сегодня на обед щи и котлеты с кашей. Мне особенно котлеты понравились.
Увидеть себя в новостях школьники могут пока в интернете. Канал MTVM (межшкольное телевидение Мстиславля) создан в YouTube и соцсетях.
В пятиминутных выпусках рассказывают о том, что волнует ребят – о вреде курения, прогульщиках, спортивных и культурных событиях.
Ангелина Кудикова, учащаяся Мстиславской гимназии:
Для меня главная проблема – поиск темы. Знаю, что даже на центральных каналах у корреспондентов бывают с этим сложности.
Дарья Латотина, учащаяся Мстиславской гимназии:
Я подумываю над тем, чтобы связать свою жизнь с журналисткой. Пока это не точно. Жизнь покажет.
Идея создать телевидение для школьников и про школьников принадлежит учителю истории Владимиру Стреха. Куратор проекта рассчитывает, что идею подхватят и в других школах района, а в гимназию будут присылать готовые ролики. Тогда ученики смогут обмениваться сюжетами и делать общие новости.
Владимир Стреха, учитель истории Мстиславской гимназии, автор проекта «Межшкольное телевидение»:
Здесь образовательные и воспитательные аспекты. Самая главная идея – чтобы ребята повысили свой уровень внешней коммуникации, чтобы в каждом учреждении образования района знали, что происходит в каждой точке.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Здесь настолько загорелись идеей создания межшкольного ТВ, что решили создать настоящую телестудию. С помещением определились – бывший кабинет идеологической работы. Осталось сделать ремонт, стройматериалы уже на месте. Здесь будут вести новости, здесь делать интервью с гостями, а в этом месте установят монтажный стол.
Межшкольному телевидению нужна и техника. Хотя бы одна полупрофессиональная камера со штативом. И тогда, как говорят юные телевизионщики, можно и на ток-шоу замахнуться.