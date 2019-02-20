От прогульщиков до меню в столовой. В Мстиславле создают межшкольное телевидение

Новости Беларуси. В Мстиславле решили создать межшкольное телевидение. Авторы проекта – преподаватели и учащиеся местной гимназии. Они уже сняли первые новостные выпуски, где рассказывают о своей школьной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съемка, написание сценариев, монтаж – всем занимаются сами ученики. В планах создание на базе гимназии инфоцентра, куда со всех школ района будут присылать свои видеосюжеты, чтобы дети могли обмениваться новостями и больше узнавать друг о друге. С нашими юными коллегами познакомился корреспондент Юрий Прокопенко.

Готов, пишем. Здравствуйте, в эфире межшкольное телевидение. В студии Кочало Дмитрий, и сегодня мы расскажем о главных событиях, которые прошли в гимназии. Одиннадцатиклассник Дима телеведущим мечтал стать с детства. И вот мечта сбылась.

И пусть вместо студии обычный школьный класс, никакого суфлера и подводки к сюжетам снимают на фотоаппарат, зато новости настоящие. За короткое время Дима успел стать телевизионным многостаночником. Он и ведущий, и шеф-редактор, и монтажер.

Дмитрий Качало, учащийся Мстиславской гимназии:

Меня в работе привлекает больше всего монтаж. Потому что занимаюсь им уже довольно давно, и для меня это возможность получить бесценный опыт в этой сфере.

В редакции 10 начинающих телевизионщиков. Пока они работают над одной новостной программой «Сегодня вне уроков». Ремеслу учатся на своих ошибках. Работа в кадре дается нелегко.

Начинающий репортер Ангелина взялась за тему школьного питания. Что нравится школьникам, что хотелось бы добавить в меню? – Понравился ли вам сегодняшний обед?

– Сегодня на обед щи и котлеты с кашей. Мне особенно котлеты понравились.

Увидеть себя в новостях школьники могут пока в интернете. Канал MTVM (межшкольное телевидение Мстиславля) создан в YouTube и соцсетях.

В пятиминутных выпусках рассказывают о том, что волнует ребят – о вреде курения, прогульщиках, спортивных и культурных событиях.

Ангелина Кудикова, учащаяся Мстиславской гимназии:

Для меня главная проблема – поиск темы. Знаю, что даже на центральных каналах у корреспондентов бывают с этим сложности.

Дарья Латотина, учащаяся Мстиславской гимназии:

Я подумываю над тем, чтобы связать свою жизнь с журналисткой. Пока это не точно. Жизнь покажет.

Идея создать телевидение для школьников и про школьников принадлежит учителю истории Владимиру Стреха. Куратор проекта рассчитывает, что идею подхватят и в других школах района, а в гимназию будут присылать готовые ролики. Тогда ученики смогут обмениваться сюжетами и делать общие новости.

Владимир Стреха, учитель истории Мстиславской гимназии, автор проекта «Межшкольное телевидение»:

Здесь образовательные и воспитательные аспекты. Самая главная идея – чтобы ребята повысили свой уровень внешней коммуникации, чтобы в каждом учреждении образования района знали, что происходит в каждой точке.