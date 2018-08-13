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До +32 градусов. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары

13 августа 2018 13:31
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Новости Беларуси. На вторник – четырнадцатого августа – в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, он объявлен из-за жары.

В этот день ожидается переменная облачность. Ночью в некоторых районах страны – преимущественно по северо-западу – прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. При них порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +11-18 градусов ночью, а днем поднимется до +24-39 градусов. По югу Беларуси прогнозируется температура до +30-32.

До +32 градусов. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары-1

Фото: vk.com/belgidromet

В белорусской столице завтра лжидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, днем – кратковременный дождь, возможна гроза. В дневное время температура составит +27-29 градусов.

Какая погода ждёт Беларусь до конца лета. Интервью с начальником Белгидромета (читать далее). 

# Погода в Беларуси # общество

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