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ГАИ Беларуси отмечает 85-летие со дня образования

03 июля 2021 15:28
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Новости Беларуси. 85 лет на страже безопасности дорожного движения. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Беларуси отмечает 85-летие со дня образования-1

С момента своего образования и по сей день главной задачей Госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны.

ГАИ Беларуси отмечает 85-летие со дня образования-4

Ежедневно, независимо от погодных условий и времени суток, инспекторы выходят на дежурство, чтобы граждане чувствовали себя спокойно и уверенно. Именно от их четких и грамотных действий, оперативного принятия решений напрямую зависит безопасность на дорогах, а порой жизнь и здоровье водителей и пешеходов.

Ежегодно профессиональный праздник совпадает с Днем Независимости Республики Беларусь. 3 июля сотрудники Госавтоинспекции, как всегда, находятся на службе, обеспечивая нашу с вами безопасность.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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