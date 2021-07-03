ГАИ Беларуси отмечает 85-летие со дня образования

Новости Беларуси. 85 лет на страже безопасности дорожного движения. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента своего образования и по сей день главной задачей Госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны.

Ежедневно, независимо от погодных условий и времени суток, инспекторы выходят на дежурство, чтобы граждане чувствовали себя спокойно и уверенно. Именно от их четких и грамотных действий, оперативного принятия решений напрямую зависит безопасность на дорогах, а порой жизнь и здоровье водителей и пешеходов.

Ежегодно профессиональный праздник совпадает с Днем Независимости Республики Беларусь. 3 июля сотрудники Госавтоинспекции, как всегда, находятся на службе, обеспечивая нашу с вами безопасность.