В Мадриде до +38°С, в Киеве без дождей. Погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В столице Франции синоптики прогнозируют исключительно ясную погоду без осадков. Воздух в Париже прогреется до 32 градусов днем. Жителей Австрии новый день встретит также солнечно. В Вене столбик термометра взлетит до +33 °С. В Риме жителей продолжит испытывать на прочность температурный показатель. В столице сохранится жара с отметкой в 36 градусов. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там столбик термометра поднимется еще выше – до +38 °С.

В Болгарии преимущественно ясно. Температура воздуха будет достигать в среднем 32 градусов в дневные часы. Малооблачно будет в турецкой столице. В Анкаре до +31 °С. По-прежнему пополняют список рекордов Афины. Там средний показатель составит 36 градусов.