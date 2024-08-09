В Мадриде до +38°С, в Киеве без дождей. Погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
В столице Франции синоптики прогнозируют исключительно ясную погоду без осадков. Воздух в Париже прогреется до 32 градусов днем. Жителей Австрии новый день встретит также солнечно. В Вене столбик термометра взлетит до +33 °С. В Риме жителей продолжит испытывать на прочность температурный показатель. В столице сохранится жара с отметкой в 36 градусов. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там столбик термометра поднимется еще выше – до +38 °С.
В Болгарии преимущественно ясно. Температура воздуха будет достигать в среднем 32 градусов в дневные часы. Малооблачно будет в турецкой столице. В Анкаре до +31 °С. По-прежнему пополняют список рекордов Афины. Там средний показатель составит 36 градусов.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге жара утихнет. День будет малооблачным, однако дополненным небольшими осадками. Воздух прогреется до 20 со знаком плюс. В Вильнюсе 22 градуса тепла. В столице ясно, но немного дождливо. Варшаву дожди обойдут стороной. 24 со знаком плюс будет отмечено в дневные часы. +24 °С в Киеве, столицу дожди не ожидают. В Москве +21 °С. Погода обещает быть преимущественно солнечной. Общую картину, как в дневные, так и в ночные часы, дополнят дожди.
До +30°С – в Беларусь снова вернется жара. Читайте здесь.