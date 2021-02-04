Побит рекорд 50-летней давности. В Беларуси сугробы достигли почти полуметровой высоты

В сопровождении Госавтоинспекции работает спецтехника по уборке и обработке проезжей части песчано-соляной смесью. О сложных погодных условиях МЧС предупредило жителей SMS-сообщениями. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Так, в Гродно снегопад начался ночью и не прекращается до сих пор. Сугробы достигли почти полуметровой высоты. Это превысило рекорд 50-летней давности. В регионе отмечается северный порывистый ветер. Он несет к нам похолодание. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся местами до отметки -17°C.