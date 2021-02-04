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Побит рекорд 50-летней давности. В Беларуси сугробы достигли почти полуметровой высоты

04 февраля 2021 14:23
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Новости Беларуси. Специальный план «Погода» введен на территории ряда районов Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Засыпает снегом и столицу.

Побит рекорд 50-летней давности. В Беларуси сугробы достигли почти полуметровой высоты-1

В сопровождении Госавтоинспекции работает спецтехника по уборке и обработке проезжей части песчано-соляной смесью. О сложных погодных условиях МЧС предупредило жителей SMS-сообщениями. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Побит рекорд 50-летней давности. В Беларуси сугробы достигли почти полуметровой высоты-4

Так, в Гродно снегопад начался ночью и не прекращается до сих пор. Сугробы достигли почти полуметровой высоты. Это превысило рекорд 50-летней давности. В регионе отмечается северный порывистый ветер. Он несет к нам похолодание. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся местами до отметки -17°C.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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