До 2030 года в Беларуси появится более 500 современных ферм

Новости Беларуси. До 2030 года в Беларуси возведут и реконструируют более 500 молочно-товарных ферм. Такую задачу поставили перед специалистами АПК в ходе республиканского семинара по развитию животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников – руководители сельхозпредприятий, представители всех регионов страны. В общей сложности больше 200 человек. Главная цель – взять на вооружение самые эффективные технологии, чтобы к масштабному обновлению материальной базы АПК подойти грамотно. Так, в Любанском районе участники посетили предприятие «Заболотский». Вот уже несколько лет хозяйство специализируется на производстве мяса. Для получения привесов здесь пошли на эксперимент – построили сразу несколько открытых площадок для откорма бычков. Получилось недорого и результативно.

Олег Бурак, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Беларускалий-Агро»: Основное – корма, здание и сооружение и люди. Так как здесь площадки специализированы на выращивание быка, все силы именно к этому приложены, то есть здесь ничем другим не занимаются. Они занимаются сугубо выращиванием быка. По итогам 2022 года мы на данных площадках имели 859 граммов, по итогам 8 месяцев текущего года мы имеем среднесуточный привес 1 090 граммов.

Еще одна значимая остановка – новый молочно-товарный комплекс «Новопалесский-Агро» в Солигорском районе. Показать есть что: современное оборудование, новейшие технологии, грамотная селекция. Как результат: с одной коровы здесь получают больше 30 литров молока. Останавливаться на этом не намерены.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Там, где есть технология производства, там есть и результат. Выбирались объекты лучшие, необходимо показать то, как и к чему нужно идти. Все смотрятся с интересом, но этим объектом были удивлены специалисты облисполкомов, которые здесь были, и также руководители райисполкомов.

Полностью обновить и привести в порядок старые фермы в стране нужно до 2030 года. Это распоряжение Президента. Задача посильная, особенно, если каждый руководитель на местах сможет реализовать эффективные подходы, которые участники семинара увидели и обсудили.