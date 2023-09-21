Лукашенко: «Нельзя ломать под себя интеллигенцию»

Новости Беларуси. Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Большое совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы сегодня собрал Александр Лукашенко. Участие в нем приняли более полусотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Пока на этом останавливаемся». Лукашенко окончательно обозначил, как будет выглядеть вступительная кампания в Беларуси Много предложений, еще больше критики. Такая вот сомневающаяся и неудобная интеллигенция для Президента самая приемлемая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни в коем случае нельзя интеллигенцию подстраивать под нынешние моменты, события, под себя. Потому что придет Петров, придет Кочанова или Головченко, они опять их начнут перестраивать под себя. И мы все время интеллигенцию будем таскать туда-сюда. Этого быть не должно. Поэтому я против этих памятников. Вы с моей стороны не видите вождизма этого, демонстраций с портретами Лукашенко и Сталина. А первая демонстрация, которую я видел, будучи Президентом, на площади Ленина: Сталин, Лукашенко, Сталин. Я вызываю Мясниковича, он был главой Администрации: ты чего делаешь? Мне до Сталина далеко, зачем ты мой портрет несешь рядом с портретом Сталина. Тоже были такие тенденции. Нельзя это делать, нельзя ломать под себя интеллигенцию и прочее. И все начинается с учителя. Школьного. Его авторитет подвергается девальвации тем, кто хочет воспитывать наших детей, а значит, управлять нашей страной.

Александр Лукашенко:

Начинается электоральная кампания. Без учителей она пройти не может, а вам, присутствующим здесь, придется это все организовать. На нас началось уже идеологическое и информационное давление. Чего на меня, я не собираюсь идти в депутаты Недавно появилась информация: «Лукашенко построил себе новую резиденцию, там, наверное, будет ВНС». Я думаю: где построил, кто построил? Без меня это не могли построить. Оказывается, большую чиновничью больницу отдали Кухареву, построили маленькую за городом, и там было старое отделение реабилитации. В бассейнах кого-то вытягивали, растягивали. Отремонтировало Управление делами его. На вторых этажах поручил все фонды благотворительные, которые мы закрыли (собачек лечили, кошек и так далее), собрать под одной крышей. Это Президент построил себе резиденцию новую. Мне хватает мест, где работать. Здесь я работаю и за городом – один к одному кабинеты. Больше ничего не надо. Караника найти отсюда или оттуда – найду мгновенно, кнопку нажав.