До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. На неделе синоптики обещают кратковременные дожди и слабый туман. Но порадует температурный фон. Местами по стране будет до +19. С началом пляжного сезона, впрочем, пока придётся повременить, рассказали в программе «Плюс-минус» .

С понедельника Беларусь попадёт под влияние антициклона с центром над европейской частью России. Лишь ночью и утром юго-западная часть страны ещё останется под влиянием атмосферного фронта, отходящего на территорию Украины. К середине недели погоду будет диктовать антициклон.

Виктория Матвеенко, инженер-синоптик Белгидромета:

Температура воздуха в ночные часы, в основном, будет положительная: +1 +7, однако в низких местах, на торфяниках сохраняется вероятность заморозков до 0 -3 градусов. В дневное время температура воздуха по стране будет находиться в пределах от +13 до +20. Во второй половине недели ожидается поступление более тёплых воздушных масс с юга Европы. Температурный режим повысится ещё на 2-4 градуса и в дневное время погода будет по-настоящему летняя. Однако, минусом этой погоды будет порывистый юго-восточный ветер.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

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