«Я надеваю спецодежду и пошла. Нужно быть наравне». Руководитель сельхозпредприятия поделилась секретами успешной работы

Новости Беларуси. Работа аграриев чаще всего ассоциируется с мужской. Однако есть и другие примеры. В сельхозпредприятии «Забашевичи» Борисовского района за всем следит женская рука, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа аграриев чаще всего ассоциируется с мужской. Однако есть и другие примеры. В сельхозпредприятии «Забашевичи» Борисовского района за всем следит женская рука, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мария Макарчик в должности руководителя четыре года, к работе подходит по-хозяйски.
В чем секрет успеха, смотрите в видеоматериале Анастасии Кончиц.