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«Я надеваю спецодежду и пошла. Нужно быть наравне». Руководитель сельхозпредприятия поделилась секретами успешной работы

31 марта 2020 19:19
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Новости Беларуси. Работа аграриев чаще всего ассоциируется с мужской. Однако есть и другие примеры. В сельхозпредприятии «Забашевичи» Борисовского района за всем следит женская рука, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я надеваю спецодежду и пошла. Нужно быть наравне». Руководитель сельхозпредприятия поделилась секретами успешной работы-1

Мария Макарчик в должности руководителя четыре года, к работе подходит по-хозяйски.

В чем секрет успеха, смотрите в видеоматериале Анастасии Кончиц.

# Сельское хозяйство # общество # Анастасии Кончиц # Фотофакт

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