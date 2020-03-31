Обвязали ноги заячьими шкурками. Через 2 дня обнаружил в обуви тысячи червей: ужасы военного времени

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Цвислер – узнал советский народ с другой стороны. Да, конечно, и он стоял на передовой и убивал своего врага, попал в плен и вернулся на Родину после. Но он навсегда запомнит не только то, как наши солдаты шли на смерть за Родину, он запомнит людей, которые не давали умереть человеку. Даже если этот человек – немец.