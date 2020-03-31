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Обвязали ноги заячьими шкурками. Через 2 дня обнаружил в обуви тысячи червей: ужасы военного времени

31 марта 2020 18:37
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Цвислер – узнал советский народ с другой стороны. Да, конечно, и он стоял на передовой и убивал своего врага, попал в плен и вернулся на Родину после. Но он навсегда запомнит не только то, как наши солдаты шли на смерть за Родину, он запомнит людей, которые не давали умереть человеку. Даже если этот человек – немец.   

Обвязали ноги заячьими шкурками. Через 2 дня обнаружил в обуви тысячи червей: ужасы военного времени-1

Аугуст Цвислер, участник 2-й мировой войны (Германия):
Нам удалось поймать двух зайцев, и мы тотчас их съели. А поскольку обувь наша никуда не годилась, да и босиком тоже не походишь, мы обвязали ноги заячьими шкурками. Через 2 дня я понял: с моей обувью что-то не то. Я обнаружил, что там завелись тысячи червей.

Обвязали ноги заячьими шкурками. Через 2 дня обнаружил в обуви тысячи червей: ужасы военного времени-4

А в другой раз мы шли по лесу и вдали на поляне заметили женщину с коровой. Она подошла и обратилась к нам, немецким солдатам, на чистом немецком! Она спросила, не голодны ли мы, и мы просто не смогли отказаться от еды. Я вошёл в дом и увидел её мать. Она готовила варенье.   

Из интервью полковника Артура Юттнера:   

Обвязали ноги заячьими шкурками. Через 2 дня обнаружил в обуви тысячи червей: ужасы военного времени-7

# Великая Отечественная война # калейдоскоп # Аугуст Цвислер # Фотофакт

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