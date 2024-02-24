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Более 200 человек собрал в Минске ежегодный лыжный забег трезвости

24 февраля 2024 14:30
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В Минске сегодня состоялся ежегодный лыжный забег трезвости. На трассу в веснянке встали приверженцы здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 человек собрал в Минске ежегодный лыжный забег трезвости-1

В этом году на старт зарегистрировались около 200 человек. Они на выбор преодолевали две дистанции – 2,5 или 5 километров. Пробег не носит соревновательный характер, поэтому на лыжне каждый мог держать свой темп. Несмотря на не совсем зимнюю погоду, участие в старте люди принимали целыми семьями. Некоторые делали первые свои в жизни шаги на лыжах.

Более 200 человек собрал в Минске ежегодный лыжный забег трезвости-4

Учусь я в 129-й школе, там, в Серебрянке. Мы ездим на разные соревнования: по лыжам, по бегу. Вчера мужской забег был на «Чижовка-Арене». Спорт для меня – это хорошее увлечение.

Более 200 человек собрал в Минске ежегодный лыжный забег трезвости-7

– Мы не профессиональные спортсмены, но мы обожаем спорт, обожаем лыжи. И вообще стараемся вести активный образ жизни. Сегодня с нами пришли дочка, зять и внучка. Ей два годика, она сегодня впервые встала на лыжи.
– Такой забег объединяет людей, мы вот коллективом трудовым приехали. Тех, кто действительно хочет заниматься спортом.

Более 200 человек собрал в Минске ежегодный лыжный забег трезвости-10

Дионисий Пясецкий, настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Минска:
Каждый год становится на 100 человек больше примерно. Это замечательно! Потому что мы проводим много таких мероприятий, где являемся организаторами. А организатором этого мероприятия является храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Минска Белорусской православной церкви, общественная организация «Трезвенность – оптималист» и местный фонд «Родители за трезвость».

Более 200 человек собрал в Минске ежегодный лыжный забег трезвости-13

Забег проводился уже в третий раз. Его цель – популяризация здорового образа жизни и культуры трезвости.

# Спортивный праздник # общество

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