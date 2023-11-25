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До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю

25 ноября 2023 15:06
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По предварительным прогнозам синоптиков, последние дни ноября окажутся во власти предстоящей зимы, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник и вторник (27-28 ноября) средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах -4...-5 °C, ожидаются также умеренные снежные осадки. К середине недели столбик опустится в среднем еще на 2 °C.

До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю-1

В среду, 29 ноября, погода начнет проясняться, вместе с тем увеличится и количество снежных осадков. Рекорд минусового показателя продемонстрирует северная столица: до -10 °C днем и до -13 °C в ночные часы.

В Москве -4°C, в Афинах +13°C. О погоде в Европе на неделю с 27 ноября по 3 декабря читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю-4

До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю-6

До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю-8

До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю-10

До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю-12

До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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