До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю

По предварительным прогнозам синоптиков, последние дни ноября окажутся во власти предстоящей зимы, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник и вторник (27-28 ноября) средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах -4...-5 °C, ожидаются также умеренные снежные осадки. К середине недели столбик опустится в среднем еще на 2 °C.
В среду, 29 ноября, погода начнет проясняться, вместе с тем увеличится и количество снежных осадков. Рекорд минусового показателя продемонстрирует северная столица: до -10 °C днем и до -13 °C в ночные часы.
В Москве -4°C, в Афинах +13°C. О погоде в Европе на неделю с 27 ноября по 3 декабря читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.