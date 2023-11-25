До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю

По предварительным прогнозам синоптиков, последние дни ноября окажутся во власти предстоящей зимы, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник и вторник (27-28 ноября) средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах -4...-5 °C, ожидаются также умеренные снежные осадки. К середине недели столбик опустится в среднем еще на 2 °C.