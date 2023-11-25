В Москве -4°C, в Афинах +13°C. Погода в Европе на неделю с 27 ноября по 3 декабря

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +8 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Преимущественно ясная погода с переменной облачностью ожидает жителей Австрии. В Вене воздух прогреется до +3 °C. Жителей Рима ожидает исключительно ясная погода и до +13 °C. Пасмурно и до +14 °C в Мадриде.

В столице Болгарии тем временем ожидается небольшой снег. Жителей Софии ожидает пасмурная погода и до -1 °C. Резко сменится погодная обстановка в Анкаре, там снежные осадки сменятся проливными дождями, столбик термометра поднимется до отметки +12 °C. Ясно и до +13 °C в Афинах.