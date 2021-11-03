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Вилейский район оказался в топе у туристов. Рассказываем, что особенно понравилось

03 ноября 2021 16:25
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Новости Беларуси. Вилейщина вошла в топ популярных туристических районов Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Вилейский район оказался в топе у туристов. Рассказываем, что особенно понравилось -1

Регион славится своим природным богатством, где 40 % занимает лесной массив. Расположен в районе и самый крупный искусственный водоем в республике – Вилейское водохранилище.  

Вилейский район оказался в топе у туристов. Рассказываем, что особенно понравилось -4

Летом 2021 года туристы отдавали предпочтение отдыху на природе. Особой популярностью пользовались кемперные стоянки на берегу водоема, а также международная экспедиция по реке Вилия. Принимали гостей и 36 агроусадеб, был востребован придорожный сервис. Славится Вилейщина и туристическими объектами. Среди сохранившихся памятников архитектуры – Станиславовский костел середины XIX века в деревне Долгиново, Петропавловская церковь в деревне Косута.  

Вилейский район оказался в топе у туристов. Рассказываем, что особенно понравилось -7

Олег Гаврищук, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:
Разрабатывается генплан по застройке территории Вилейского водохранилища, где в будущем планируем опять же развивать туристическую отрасль. Пока еще собирали мы предложения, но генплан предполагает собой строительство каких-то туристических площадок, где, может быть, и какие-то застройки, типа кемперных стоянок, площадок для фестивалей, фестов, проведения массовых мероприятий различного направления.  

Вилейский район оказался в топе у туристов. Рассказываем, что особенно понравилось -10

Среди районов, которые пользовались популярностью, также Минский, Логойский, Мядельский, Столбцовский и Дзержинский. В топ самых посещаемых мест вошли усадьба под Новогрудком, озеро Свитязь, Троицкий костел в Гервятах, меловые карьеры под Волковыском.  

# Туризм # общество # Олег Гаврищук # Фотофакт

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