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В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?

25 июля 2023 15:01
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Новости Беларуси. Подача документов в средние специальные учреждения образования продолжается. Во многих ссузах уже определились самые популярные специальности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?-1

Так, в Белорусском государственном медицинском колледже это «Фармация» и «Сестринское дело». Всего здесь планируют набрать около 700 учащихся. К этому дню подано более 500 заявлений.

В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?-4

 

Ольга Котова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:
Мы набираем 695 учащихся на пять специальностей. У нас очень хорошая материально-техническая база колледжа. Есть на чем учиться, более 80 баз практического здравоохранения по всему городу.

В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?-7

 

Я сразу выбрала Белорусский государственный медицинский колледж, потому что слышала отзывы хорошие. Много знакомых здесь училось. Я просидела четыре часа, чтобы заполнить заявление.

В Минском городском педагогическом колледже уже выполнили план приема по специальности «Начальное образование». Документы подали более 80 человек при наборе 75.

В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?-10

Екатерина Петруцкая, директор Минского областного педагогического колледжа:
Особенностью набора этого года является то, что мы также набираем и на базе общего среднего образования, то есть девушки поступают по конкурсу аттестатов об общем среднем образовании.

В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?-13

Я решила попробовать второй раз, надеюсь, у меня получится. Потому что эта специальность мне очень интересна, и я бы хотела работать с детьми, помогать им.

В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?-16

От выпускников девятых классов документы на бюджет будут принимать по 3 августа, на платную форму обучения – по 14-е. Для тех, кто окончил 11 классов, сроки отличаются.

# Вступительная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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