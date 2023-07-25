В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?

Новости Беларуси. Подача документов в средние специальные учреждения образования продолжается. Во многих ссузах уже определились самые популярные специальности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в Белорусском государственном медицинском колледже это «Фармация» и «Сестринское дело». Всего здесь планируют набрать около 700 учащихся. К этому дню подано более 500 заявлений.

Ольга Котова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:

Мы набираем 695 учащихся на пять специальностей. У нас очень хорошая материально-техническая база колледжа. Есть на чем учиться, более 80 баз практического здравоохранения по всему городу.

Я сразу выбрала Белорусский государственный медицинский колледж, потому что слышала отзывы хорошие. Много знакомых здесь училось. Я просидела четыре часа, чтобы заполнить заявление. В Минском городском педагогическом колледже уже выполнили план приема по специальности «Начальное образование». Документы подали более 80 человек при наборе 75.

Екатерина Петруцкая, директор Минского областного педагогического колледжа:

Особенностью набора этого года является то, что мы также набираем и на базе общего среднего образования, то есть девушки поступают по конкурсу аттестатов об общем среднем образовании.

Я решила попробовать второй раз, надеюсь, у меня получится. Потому что эта специальность мне очень интересна, и я бы хотела работать с детьми, помогать им.