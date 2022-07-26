Прямой эфир

«Ещё раз продемонстрируем, как мы бережно храним наши традиции». Петришенко о фестивале «Зов Полесья»

26 июля 2022 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прикоснуться к белорусским традициям и насладиться живописной природой Полесья. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» соберет гостей уже в седьмой раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Ещё раз продемонстрируем, как мы бережно храним наши традиции». Петришенко о фестивале «Зов Полесья»-1

Предстоящему событию 26 июля было посвящено заседание республиканского оргкомитета, в котором принял участие вице-премьер Игорь Петришенко. «Зов Полесья» пройдет 20 августа. Традиционно фестиваль примет агрогородок Лясковичи. Это место славится богатой историей и живописной природой. В этом году белорусские традиции представят 13 регионов Припятского Полесья, 8 из Гомельской области и 5 из Брестской.

«Ещё раз продемонстрируем, как мы бережно храним наши традиции». Петришенко о фестивале «Зов Полесья»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Я думаю, этим фестивалем мы еще раз продемонстрируем, как мы бережно храним наши традиции, как мы уважаем быт тех людей, которые живут на этой земле. Это символ того, что мы и дальше должны на нашей земле растить хлеб, воспитывать детей и развивать нашу страну.

Впервые фестиваль прошел в 2010 году по инициативе Президента. Сегодня главная задача форума – не только сохранить традиции Полесья, но и адаптировать их под современный лад.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Потребует большего расхода топлива». С какими вопросами обратились к Президенту председатели облисполкомов?
26 июля 2022 18:50

«Потребует большего расхода топлива». С какими вопросами обратились к Президенту председатели облисполкомов?

Лукашенко: слушайте, ну сами в тюрьму просятся, приписали ремонт техники, завтра припишут падёж скота
26 июля 2022 17:22

Лукашенко: слушайте, ну сами в тюрьму просятся, приписали ремонт техники, завтра припишут падёж скота

Профессия – Родину защищать. Как проходит вступительная кампания Академии МВД?
26 июля 2022 16:51

Профессия – Родину защищать. Как проходит вступительная кампания Академии МВД?