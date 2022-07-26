«Ещё раз продемонстрируем, как мы бережно храним наши традиции». Петришенко о фестивале «Зов Полесья»

Новости Беларуси. Прикоснуться к белорусским традициям и насладиться живописной природой Полесья. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» соберет гостей уже в седьмой раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящему событию 26 июля было посвящено заседание республиканского оргкомитета, в котором принял участие вице-премьер Игорь Петришенко. «Зов Полесья» пройдет 20 августа. Традиционно фестиваль примет агрогородок Лясковичи. Это место славится богатой историей и живописной природой. В этом году белорусские традиции представят 13 регионов Припятского Полесья, 8 из Гомельской области и 5 из Брестской.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Я думаю, этим фестивалем мы еще раз продемонстрируем, как мы бережно храним наши традиции, как мы уважаем быт тех людей, которые живут на этой земле. Это символ того, что мы и дальше должны на нашей земле растить хлеб, воспитывать детей и развивать нашу страну.

Впервые фестиваль прошел в 2010 году по инициативе Президента. Сегодня главная задача форума – не только сохранить традиции Полесья, но и адаптировать их под современный лад.