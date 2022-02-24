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Лидия Лобан накануне Паралимпийских игр: ставим цель достичь самые высокие результаты, медали обязательно

24 февраля 2022 15:11
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Новости Беларуси. 4 марта в Пекине стартуют Паралимпийские игры. 24 февраля белорусских спортсменов провожают на мультифорум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За награды поспорят 600 участников в 78 различных соревнованиях по шести видам спорта. Состязания пройдут в двух категориях: на снегу и льду. Беларусь представят 12 атлетов.

Лидия Лобан накануне Паралимпийских игр: ставим цель достичь самые высокие результаты, медали обязательно-1

Напомним, на Играх в 2018 году наши паралимпийцы показали наивысший результат – 12 медалей, четыре из которых – золото. В Китае мы также рассчитываем на успешное выступление.

Лидия Лобан накануне Паралимпийских игр: ставим цель достичь самые высокие результаты, медали обязательно-4

Лидия Лобан, бронзовый призер зимних Паралимпийских игр – 2018:
Цели ставим самые высокие достижение самых высоких результатов, медали обязательно. Будем выступать, будем стараться делать все максимально возможное. Не боимся, опыт большой у нас есть. Я думаю, все будет хорошо. Ковид нам не помешал. Все, что было запланировано, вся подготовка прошла, как надо. Я думаю, что мы справимся.

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# Паралимпийские игры # общество # Лидия Лобан # Фотофакт

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