Лидия Лобан накануне Паралимпийских игр: ставим цель достичь самые высокие результаты, медали обязательно

Новости Беларуси. 4 марта в Пекине стартуют Паралимпийские игры. 24 февраля белорусских спортсменов провожают на мультифорум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За награды поспорят 600 участников в 78 различных соревнованиях по шести видам спорта. Состязания пройдут в двух категориях: на снегу и льду. Беларусь представят 12 атлетов.

Напомним, на Играх в 2018 году наши паралимпийцы показали наивысший результат – 12 медалей, четыре из которых – золото. В Китае мы также рассчитываем на успешное выступление.

Лидия Лобан, бронзовый призер зимних Паралимпийских игр – 2018:

Цели ставим самые высокие – достижение самых высоких результатов, медали обязательно. Будем выступать, будем стараться делать все максимально возможное. Не боимся, опыт большой у нас есть. Я думаю, все будет хорошо. Ковид нам не помешал. Все, что было запланировано, вся подготовка прошла, как надо. Я думаю, что мы справимся.