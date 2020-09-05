Журналист из Твери на Дне письменности высказался о событиях в Беларуси

Аляксей Шлякаў, журналіст газеты «Пролетарская правда» (Расія): Я приехал из города Твери, газету «Пролетарская правда» и информационный портал «Тверь24» представляю в этом пресс-туре. Вы знаете, последнее время такой негативный информационный поток создавался, в том числе и в России. И когда приезжаешь сюда, в Беларусь, понимаешь, что ничего из этого нет. Может быть, где-то что-то частично и происходит, но это не имеет такой формы катастрофической, как пытаются показать некоторые средства массовой дезинформации, я бы их так назвал. Беларусь – прекрасная, спокойная страна. Со счастливыми людьми, с чистым, свободным и добрым небом. Я хочу, чтобы так всегда и оставалось. Я надеюсь, что белорусский народ в большинстве своем понимает, что у него есть, какие ценности. И эти ценности будет сохранять и дальше.

Музей імя знакамітага земляка Вітольда Бялыніцкага-Бірулі зараз сапраўдны гонар раёна. У параўнанні са старым, новы будынак удвая больш. А ў залах прадугледжана ўсё да дробязі. Маўляў, цяпер тут нават знакамітыя палотны з Трэццякоўкі зайграюць новымі фарбамі.

Таццяна Цікунова, дырэктар мастацкага музея імя В. К. Бялыніцкага-Бірулі:

Сейчас нам позволяет наше техническое оснащение принимать выставки самого высокого уровня. Будем надеяться, что даже и из Третьяковки к нам коллекция приедет и будет у нас выставляться.

У нас поддерживается система климат-контроля, точечное профессиональное освещение. Поэтому будем ждать новых экспозиций.