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Журналист из Твери на Дне письменности высказался о событиях в Беларуси

05 сентября 2020 15:21
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Навіны Беларусі. Першыя тэматычныя пляцоўкі ўжо распачалі работу ў Бялынічах. Адбыліся і некаторыя сустрэчы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

Ірына Недабоева, карэспандэнт:  
Нядаўна завяршылася сустрэча літаратараў. За круглым сталом сабраліся паэты, пісьменнікі і журналісты з усіх куткоў Беларусі. А замежныя ўдзельнікі слухалі сваіх калег і ўнослі прапановы па відэасувязі.  

Журналист из Твери на Дне письменности высказался о событиях в Беларуси-1

Аляксей Шлякаў, журналіст газеты «Пролетарская правда» (Расія):  
Я приехал из города Твери, газету «Пролетарская правда» и информационный портал «Тверь24» представляю в этом пресс-туре. Вы знаете, последнее время такой негативный информационный поток создавался, в том числе и в России. И когда приезжаешь сюда, в Беларусь, понимаешь, что ничего из этого нет. Может быть, где-то что-то частично и происходит, но это не имеет такой формы катастрофической, как пытаются показать некоторые средства массовой дезинформации, я бы их так назвал. Беларусь – прекрасная, спокойная страна. Со счастливыми людьми, с чистым, свободным и добрым небом. Я хочу, чтобы так всегда и оставалось. Я надеюсь, что белорусский народ в большинстве своем понимает, что у него есть, какие ценности. И эти ценности будет сохранять и дальше.  

Журналист из Твери на Дне письменности высказался о событиях в Беларуси-4

Журналист из Твери на Дне письменности высказался о событиях в Беларуси-6

Музей імя знакамітага земляка Вітольда Бялыніцкага-Бірулі зараз сапраўдны гонар раёна. У параўнанні са старым, новы будынак удвая больш. А ў залах прадугледжана ўсё да дробязі. Маўляў, цяпер тут нават знакамітыя палотны з Трэццякоўкі зайграюць новымі фарбамі.  

Журналист из Твери на Дне письменности высказался о событиях в Беларуси-9

Таццяна Цікунова, дырэктар мастацкага музея імя В. К. Бялыніцкага-Бірулі:  
Сейчас нам позволяет наше техническое оснащение принимать выставки самого высокого уровня. Будем надеяться, что даже и из Третьяковки к нам коллекция приедет и будет у нас выставляться.  

У нас поддерживается система климат-контроля, точечное профессиональное освещение. Поэтому будем ждать новых экспозиций.  

# День белорусской письменности # общество # Ирина Недобоева # Алексей Шляков # Татьяна Тикунова # Фотофакт

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