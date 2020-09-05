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17-летний Тимур был активным участником протестов в Минске. Видео допроса

05 сентября 2020 15:46
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Новости Беларуси. 17-летний Тимур, как известно на данный момент, был активным участником протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

После его задержания в Telegram-каналах появилась информация о том, что парень жестоко избит и находится в коме. Вот видео, на котором Тимур общается с правоохранителями, спокойно отвечая на их вопросы.  

17-летний Тимур был активным участником протестов в Минске. Видео допроса-1

– Если подытожить, с 10 на 11-е из противоправного, что ты сам понимаешь, что ты сделал?  
– Все, что я сделал?  
– Ну, именно из противоправного. В твоем понимании.  
– Ну, хорошо. В моем понимании – то, что неорганизованный митинг был.  
– Нет, ну это понятно. Именно твои действия.
– С палкой то, что я стоял, в этот забор стучал.
– Дальше.
– Ну, что еще? Что я с водилой… Что я к этому водиле подошел.
– А с кузовом?
– С кузовом? А, ну кузов то, что я…
– Мне кажется, если бы ты сидел в машине и я тебе начал осматривать багажник – мне кажется, это не слишком правильно.
– Не, багажники людей я не осматривал, машин.
– Ну, я образно. Это образный пример.
– Я понял. Ну, он ушел – тот мужик – тогда, получается.
– Ну, то же самое, что […] Это тебе пример того […] что так делать нельзя, это незаконно. Это чужая собственность, ты туда нос засовываешь, понимаешь?
– Да.  

# Акции протеста # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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