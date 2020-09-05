17-летний Тимур был активным участником протестов в Минске. Видео допроса

– Если подытожить, с 10 на 11-е из противоправного, что ты сам понимаешь, что ты сделал?

– Все, что я сделал?

– Ну, именно из противоправного. В твоем понимании.

– Ну, хорошо. В моем понимании – то, что неорганизованный митинг был.

– Нет, ну это понятно. Именно твои действия.

– С палкой то, что я стоял, в этот забор стучал.

– Дальше.

– Ну, что еще? Что я с водилой… Что я к этому водиле подошел.

– А с кузовом?

– С кузовом? А, ну кузов то, что я…

– Мне кажется, если бы ты сидел в машине и я тебе начал осматривать багажник – мне кажется, это не слишком правильно.

– Не, багажники людей я не осматривал, машин.

– Ну, я образно. Это образный пример.

– Я понял. Ну, он ушел – тот мужик – тогда, получается.

– Ну, то же самое, что […] Это тебе пример того […] что так делать нельзя, это незаконно. Это чужая собственность, ты туда нос засовываешь, понимаешь?

– Да.