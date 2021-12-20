Дни открытых дверей и новогодние представления. Что организуют для школьников во время зимних каникул?

Новости Беларуси. Во время каникул для школьников столицы будут работать почти 260 лагерей дневного пребывания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Организацию досуга детей обсудили на рабочем совещании в столичной мэрии. В нем принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. В школьные лагеря уже записались 8,5 тысячи человек. Кроме того, для маленьких минчан будет организован отдых за городом. Также продолжат работу секции и кружки. Запланированы соревнования и спартакиады. Зимние каникулы у школьников пройдут с 25 декабря по 9 января.

Наталья Проскурова, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:

Еще один вектор нашей работы на зимних каникулах – это профориентационная работа. Мы запланировали дни открытых дверей во всех колледжах и лицеях в Минске, чтобы старшеклассники посетили, ознакомились с теми профессиями, которым там обучают, и, возможно, сделали свой выбор. Порядка 50 тысяч старшеклассников поучаствуют в такой акции.