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Дни открытых дверей и новогодние представления. Что организуют для школьников во время зимних каникул?

20 декабря 2021 14:21
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Новости Беларуси. Во время каникул для школьников столицы будут работать почти 260 лагерей дневного пребывания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дни открытых дверей и новогодние представления. Что организуют для школьников во время зимних каникул?-1

Организацию досуга детей обсудили на рабочем совещании в столичной мэрии. В нем принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. В школьные лагеря уже записались 8,5 тысячи человек. Кроме того, для маленьких минчан будет организован отдых за городом. Также продолжат работу секции и кружки. Запланированы соревнования и спартакиады. Зимние каникулы у школьников пройдут с 25 декабря по 9 января.

Дни открытых дверей и новогодние представления. Что организуют для школьников во время зимних каникул?-4

Наталья Проскурова, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:
Еще один вектор нашей работы на зимних каникулах – это профориентационная работа. Мы запланировали дни открытых дверей во всех колледжах и лицеях в Минске, чтобы старшеклассники посетили, ознакомились с теми профессиями, которым там обучают, и, возможно, сделали свой выбор. Порядка 50 тысяч старшеклассников поучаствуют в такой акции.

Дни открытых дверей и новогодние представления. Что организуют для школьников во время зимних каникул?-7

Также во время зимних каникул пройдут различные новогодние мероприятия. Это Главная елка во Дворце Республики, районные утренники и концерты. Гостями новогодних представлений во Дворце Независимости станут 500 человек. Среди них – дети из многодетных семей, воспитанники интернатов, а также ребята, успешные в учебе, творчестве и спорте. В знаковых новогодних мероприятиях примут участие более 27 тысяч юных минчан.

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Проскурова # Владимир Кухарев # Фотофакт

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