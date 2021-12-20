Прямой эфир

Будет подиум и уже стоит ёлка. 24 декабря во Дворце Независимости пройдёт новогодний бал

20 декабря 2021 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К Новому году преображается и Дворец Независимости. В предстоящую пятницу, 24 декабря, здесь пройдет одно из самых атмосферных событий – новогодний бал для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет подиум и уже стоит ёлка. 24 декабря во Дворце Независимости пройдёт новогодний бал-1

На несколько часов комплекс погрузится в танцевальные традиции прошлого. Площадка уже готовится. Как и в предыдущие годы, бал пройдет в зале торжественных церемоний, кстати, самом большом во Дворце Независимости.

Будет подиум и уже стоит ёлка. 24 декабря во Дворце Независимости пройдёт новогодний бал-4

Здесь появился подиум для оркестра, продолжается монтаж большого экрана, устанавливается оборудование. А вот главный атрибут праздника – елка – уже несколько дней радует гостей дворца своим убранством. Нарядили ее в яркие шары, плетеные звезды, елочные игрушки в виде шишек, санок, снежинок и ангелов.  

# Бал # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Макей: «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах»
20 декабря 2021 12:56

Владимир Макей: «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах»

Более З0 лет там борются за жизни самых маленьких. Депутаты посетили центр детской онкологии в Боровлянах
20 декабря 2021 11:56

Более З0 лет там борются за жизни самых маленьких. Депутаты посетили центр детской онкологии в Боровлянах

Светлана Любецкая в центре детской онкологии: «Сейчас как никогда самое время, чтобы выразить свою поддержку»
20 декабря 2021 11:22

Светлана Любецкая в центре детской онкологии: «Сейчас как никогда самое время, чтобы выразить свою поддержку»