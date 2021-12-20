Будет подиум и уже стоит ёлка. 24 декабря во Дворце Независимости пройдёт новогодний бал

Новости Беларуси. К Новому году преображается и Дворец Независимости. В предстоящую пятницу, 24 декабря, здесь пройдет одно из самых атмосферных событий – новогодний бал для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К Новому году преображается и Дворец Независимости. В предстоящую пятницу, 24 декабря, здесь пройдет одно из самых атмосферных событий – новогодний бал для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На несколько часов комплекс погрузится в танцевальные традиции прошлого. Площадка уже готовится. Как и в предыдущие годы, бал пройдет в зале торжественных церемоний, кстати, самом большом во Дворце Независимости.
Здесь появился подиум для оркестра, продолжается монтаж большого экрана, устанавливается оборудование. А вот главный атрибут праздника – елка – уже несколько дней радует гостей дворца своим убранством. Нарядили ее в яркие шары, плетеные звезды, елочные игрушки в виде шишек, санок, снежинок и ангелов.