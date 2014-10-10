Дни Минска впервые проходят в Риге

Новости Латвии. Прочные узы связали две столицы. Впервые в Риге проходят Дни Минска. Укрепить сотрудничество решили по всем направлением: от культуры до экономики.

Ключевым событием стал бизнес-форум. Он собрал около сотни представителей прибалтийских и белорусских бизнес-кругов.

Инвестиционный потенциал нашей столицы презентовали в рамках контактно-кооперационной биржи. Об особенностях ведения бизнеса специалисты рассказали на примере трех сфер: пищевой, строительной и инновационной. Обменяться мнениями бизнесмены могли и за «круглым столом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Беларусь предоставляет свои конкурентные промышленные площадки для развития, вовлечения латвийского бизнеса. С учетом того, что продукция, произведенная на территории Республики Беларусь, может быть востребована странами Таможенного союза. Также нам было бы приятно видеть уважаемых наших латвийских коллег в нашем высокотехнологичном технопарке, свободной экономической зоне «Минск».

Дни Минска в Риге открыл гала-концерт белорусских мастеров искусств. Перед латвийской публикой с аншлагом выступили коллективы «Чистый голос», «Хорошки», «Песняры».

Обновлено в 19.30 10.10.2014

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Беларусь входит в десятку торговых партнеров Латвии. Разумеется, наиболее тесны связи между двумя столицами. Кстати, соглашение о сотрудничестве они заключили еще 15 лет назад. А вот Дни Минска в Риге проходят впервые, но уже понятно, это придаст новый импульс в развитии отношений. Как деловых, так и дружеских.

Центральным событием стал бизнес-форум. В здании Рижской думы собралось около сотни предпринимателей из Латвии, Литвы и Беларуси. Кто-то пришел, чтобы укрепить уже имеющиеся связи, а кто-то, чтобы приобрести новые контакты.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сегодня у нас 155 совместных предприятий в Минске с латвийским капиталом. Но этого недостаточно, поэтому мы сегодня видим, что товарооборот сократился за последние годы с учетом вступления Латвии в Евросоюз. Наша цель сегодня показать форумом, какие у нас сегодня есть возможности, какие преференции.

Инвестиционный потенциал белорусской столицы минчане презентовали в рамках контактно-кооперационной биржи. Об особенностях ведения бизнеса наши специалисты рассказали на примере трех сфер: пищевой, строительной и инновационной. Обменяться мнениями бизнесмены могли и за «круглым столом».

Нил Ушаков, председатель Рижской думы:

Вот именно такими мероприятиями лучше всего можно отношения наладить. С одной стороны – это культурные связи, с другой стороны – это связи чисто человеческие, дружеские, а параллельно, что самое важное – это экономика и бизнес.

Торжественное открытие Дней Минска в Риге прошло во Дворце культуры «Зиемельблазма». Гала-концерт белорусских мастеров искусств собрал аншлаг. Перед латвийской публикой выступили «Чистый голос» «Хорошки», «Песняры».

Кстати, в 2015 году столицы поменяются местами. Во время переговоров в городской думе стороны подписали соглашение о проведении Дней Риги в Минске.