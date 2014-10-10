Минчанка требует возмещения морального ущерба от турфирмы: в бассейне плавало много арабов, которые постоянно на нее смотрели

Минчанка спрашивает:

Во время отдыха в Египте я не могла заниматься подводным плаванием в бассейне, так как там плавало много арабов, которые постоянно на меня смотрели. Могу ли я потребовать от турфирмы возмещения морального ущерба.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации определяет, причинены ли вам физические, нравственные страдания, положено ли вам взыскание в качестве компенсации морального вреда, только суд. Соответственно, в данной ситуации, если вы считаете, что вам все-таки такие физические и нравственные страдания были причинены исполнителем, то есть в данном случае турфирмой, вы имеете полное право обратиться с исковым заявлением в суд. Только суд поставит конечную точку, соответственно, вынесет решение.