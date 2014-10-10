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Как вернуть деньги за некачественный шиномонтаж?

10 октября 2014 11:04
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Житель Бреста задает вопрос:
На СТО производили шиномонтаж. Сломали крепежный болт колеса, сослались на то, что он уже изношен и сказали, что закрепили колесо. По итогу резьба осталась внутри и требуется ее высверливание. Администратор на мою претензию ответила, что они не несут ответственности за болты и сказала заплатить еще 96 тысяч рублей за работу. 

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» вы как потребитель вправе обратиться к  исполнителю с письменной претензией. Описать ситуацию, которая у вас произошла и заявить одно из требований: либо устранение данного недостатка, возмещение, возможно, каких-то денежных затрат, если вы понесли дополнительные затраты. Данная письменная претензия направляется заказным письмом с уведомлением на адрес исполнителя. У исполнителя есть 14 дней с проведением экспертизы на удовлетворение заявленных вами требований либо отказ от удовлетворения таких требований. Исполнитель перво-наперво обязан провести экспертизу с постановкой соответствующих вопросов. Если все-таки будет доказана вина исполнителя, то исполнитель обязан удовлетворить ваши требования незамедлительно. Если же все-таки экспертизой  будет установлено, что вины исполнителя нет, то потребитель обязан возместить понесенные расходы исполнителя.

# общество # Консультация юриста # Елена Мойсейчик # Автозапчасти в Беларуси

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