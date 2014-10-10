Как сохранить авторское право и защитить себя от плагиата?

Жительница Бобруйска спрашивает:

Я написала роман. Куда мне можно обратиться, чтобы сохранить авторское право? Как сделать так, чтобы посторонние не скопировали его? Как защитить себя от плагиата?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации Вам необходимо поступить следующим образом. Вы запечатываете копию своего произведения в конверт или посылку, предварительно пишите дату создания и ставите подпись на произведении, высылаете это почтовое отправление на свой же адрес. Я бы посоветовала выслать с уведомлением, желательно, с описью вложения. Когда же вам такое отправление вручат, вы его не вскрывая храните у себя. В случае, если когда-нибудь начнет кто-то заниматься плагиатом, вы можете смело обращаться в суд.