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Как сохранить авторское право и защитить себя от плагиата?

10 октября 2014 11:07
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Жительница Бобруйска спрашивает:
Я написала роман. Куда мне можно обратиться, чтобы сохранить авторское право? Как сделать так, чтобы посторонние не скопировали его? Как защитить себя от плагиата?

Елена Мойсейчик, юрист:
В данной ситуации Вам необходимо поступить следующим образом. Вы запечатываете копию своего произведения в конверт или посылку, предварительно пишите дату создания и ставите подпись на произведении, высылаете это почтовое отправление на свой же адрес. Я бы посоветовала выслать с уведомлением, желательно, с описью вложения. Когда же вам такое отправление вручат, вы его не вскрывая храните у себя. В случае, если когда-нибудь начнет кто-то заниматься плагиатом, вы можете смело обращаться в суд.

# общество # Консультация юриста # писатели # Елена Мойсейчик

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