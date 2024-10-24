Общая история, общие традиции и общие интересы – от экономики до образования. Дни Минска проходят в Санкт-Петербурге. Запланирована обширная деловая и культурная программа. Ключевым событием станет заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга, оно пройдет завтра, 25 октября. В нем примет участие премьер-министр нашей страны. Сегодня же деловое сотрудничество обсуждалось на уровне руководителей городов. Как Северная столица встречает Минск – в материале Глеба Прокофьева. Северная столица России интенсивно развивает взаимодействие не только с Минском, но и с Беларусью в целом. Вектор сотрудничества задают главы государств. У Петербурга наша страна по уровню взаимной торговли на первом месте. На благо города работают минские тракторы, троллейбусы и строительно-дорожная техника.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы готовы работать по всем направлениям. Видим, что есть интерес у бизнеса. И очень много посещений представителей бизнеса Санкт-Петербурга в Минск. Мы стараемся оказать полное содействие для того, чтобы могли максимально ознакомиться и познакомиться с представителями бизнеса нашей страны. Здесь никаких вопросов нет. И экономический форум, который мы проводили в сентябре этого года, и другие мероприятия, которые в течение года проводятся, направлены на это.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

Мы начали наше взаимодействие в непростое время. Санкции, поставки запасных частей, комплектующих. С этим столкнулись и предприятия республики, но тем не менее вышли из этого положения. Это как раз говорит о наших добрососедских, братских отношениях. Мы смогли выдержать это испытание. И сегодня все идет хорошо, на самом высоком уровне. Белорусские производители нас не подводят. Под давлением санкций наши связи только крепнут. Партнеры заинтересованы в поставках автобусов, пожарных машин, сельхозтехники. Заказчиком поставок выступает и Ленинградская область. С ней уже в работе ряд перспективных проектов.