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Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки

11 мая 2018 14:56
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Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки-1

Анна Мардуева, визажист:
Не секрет, что для того, чтобы сделать ваши глаза выразительными, достаточно просто нарисовать стрелки. Но, если вы хотите ещё и подчеркнуть цвет глаз, настоятельно рекомендую использовать именно цветные стрелки. И самое главное, что вы должны запомнить: ни один макияж глаз, тем более, стрелки нельзя наносить на «голое» лицо.

Его нужно обязательно затонировать.

Итак, сначала наносим базу со светоотражающими частичками. Затем обязательно – лёгкий тон-флюид, и слегка припудриваем.

Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки-4

Анна Мардуева:
Теперь мы можем перейти к веку. Запомните, что на «голое» веко, ни в коем случае, стрелка не наносится. Потому что она у вас через пару часов либо потечёт на нижнее веко, либо отпечатается.

Поэтому наносим консилер.

Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки-7

А вот для того, чтобы наша стрелка хорошо держалась, важно зафиксировать консилер матовыми тенями телесного оттенка.

Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки-10

Анна Мардуева:
Чтобы наша стрелка не казалась такой одинокой, верхнюю складочку я проработаю коричневой тенью. Той же тенью пройдусь по нижнему веку, по росту ресничек.

Это сделает их гуще.

Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки-13

И вот теперь пришло время рисовать стрелки.

«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»

Анна Мардуева:
Самый простой способ нарисовать стрелку – это использовать карандаш.

Но карандаш должен быть гелевый.

Чтобы он потом у вас не потёк. Стрелочку мы начинаем рисовать с внутреннего уголка глаза, очень тоненькую.

Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки-16

Не пытайтесь нарисовать стрелку одной линией, такие маленькие, прерывистые движения должны быть. К внешнему уголочку стрелочку мы будем делать шире.

Цветных стрелок много не бывает. 

Они могут быть очень широкие и очень длинные.

Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки-19

Последний штрих – чёрная тушь в два слоя.

Цветная стрелка требует ярких ресниц.

Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки-22

Анна Мардуева:
Чтобы реснички были более объёмными, красить их нужно не просто снизу вверх, а делать вибрирующие движения.

Этот вариант идеально подойдёт для дневного летнего макияжа.

Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки-25

# Нанесение макияжа # общество # Анна Мардуева

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