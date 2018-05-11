Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки

Новости Беларуси. Мастер-класс – в программе «Большой завтрак».

Анна Мардуева, визажист:

Не секрет, что для того, чтобы сделать ваши глаза выразительными, достаточно просто нарисовать стрелки. Но, если вы хотите ещё и подчеркнуть цвет глаз, настоятельно рекомендую использовать именно цветные стрелки. И самое главное, что вы должны запомнить: ни один макияж глаз, тем более, стрелки нельзя наносить на «голое» лицо. Его нужно обязательно затонировать. Итак, сначала наносим базу со светоотражающими частичками. Затем обязательно – лёгкий тон-флюид, и слегка припудриваем.

Анна Мардуева:

Теперь мы можем перейти к веку. Запомните, что на «голое» веко, ни в коем случае, стрелка не наносится. Потому что она у вас через пару часов либо потечёт на нижнее веко, либо отпечатается. Поэтому наносим консилер.

А вот для того, чтобы наша стрелка хорошо держалась, важно зафиксировать консилер матовыми тенями телесного оттенка.

Анна Мардуева:

Чтобы наша стрелка не казалась такой одинокой, верхнюю складочку я проработаю коричневой тенью. Той же тенью пройдусь по нижнему веку, по росту ресничек. Это сделает их гуще.

И вот теперь пришло время рисовать стрелки. «Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки» Анна Мардуева:

Самый простой способ нарисовать стрелку – это использовать карандаш. Но карандаш должен быть гелевый. Чтобы он потом у вас не потёк. Стрелочку мы начинаем рисовать с внутреннего уголка глаза, очень тоненькую.

Не пытайтесь нарисовать стрелку одной линией, такие маленькие, прерывистые движения должны быть. К внешнему уголочку стрелочку мы будем делать шире. Цветных стрелок много не бывает. Они могут быть очень широкие и очень длинные.

Последний штрих – чёрная тушь в два слоя. Цветная стрелка требует ярких ресниц.