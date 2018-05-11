Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки

Новости Беларуси. Мастер-класс – в программе «Большой завтрак».
Новости Беларуси. Мастер-класс – в программе «Большой завтрак».
Анна Мардуева, визажист:
Не секрет, что для того, чтобы сделать ваши глаза выразительными, достаточно просто нарисовать стрелки. Но, если вы хотите ещё и подчеркнуть цвет глаз, настоятельно рекомендую использовать именно цветные стрелки. И самое главное, что вы должны запомнить: ни один макияж глаз, тем более, стрелки нельзя наносить на «голое» лицо.
Его нужно обязательно затонировать.
Итак, сначала наносим базу со светоотражающими частичками. Затем обязательно – лёгкий тон-флюид, и слегка припудриваем.
Анна Мардуева:
Теперь мы можем перейти к веку. Запомните, что на «голое» веко, ни в коем случае, стрелка не наносится. Потому что она у вас через пару часов либо потечёт на нижнее веко, либо отпечатается.
Поэтому наносим консилер.
А вот для того, чтобы наша стрелка хорошо держалась, важно зафиксировать консилер матовыми тенями телесного оттенка.
Анна Мардуева:
Чтобы наша стрелка не казалась такой одинокой, верхнюю складочку я проработаю коричневой тенью. Той же тенью пройдусь по нижнему веку, по росту ресничек.
Это сделает их гуще.
И вот теперь пришло время рисовать стрелки.
«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»
Анна Мардуева:
Самый простой способ нарисовать стрелку – это использовать карандаш.
Но карандаш должен быть гелевый.
Чтобы он потом у вас не потёк. Стрелочку мы начинаем рисовать с внутреннего уголка глаза, очень тоненькую.
Не пытайтесь нарисовать стрелку одной линией, такие маленькие, прерывистые движения должны быть. К внешнему уголочку стрелочку мы будем делать шире.
Цветных стрелок много не бывает.
Они могут быть очень широкие и очень длинные.
Последний штрих – чёрная тушь в два слоя.
Цветная стрелка требует ярких ресниц.
Анна Мардуева:
Чтобы реснички были более объёмными, красить их нужно не просто снизу вверх, а делать вибрирующие движения.
Этот вариант идеально подойдёт для дневного летнего макияжа.