«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»

Новости Беларуси. Мастер-класс – в программе «Большой завтрак».
Новости Беларуси. Мастер-класс – в программе «Большой завтрак».
Анна Мардуева, визажист:
Будет сочетаться как классическая чёрная стрелка, так и цветная.
Ещё один частый вопрос: чем же рисовать стрелки?
В данном случае, если мы хотим получить чёткую, графичную стрелочку, лучше использовать жидкие подводки, гелевые подводки или фломастеры-лайнеры.
На нашу модель уже нанесён тон.
На веках – матовые телесные тени и консилер.
Поэтому мы можем сразу приступать к стрелкам.
Анна Мардуева:
Ещё один момент, на который нужно обращать внимание, если вы рисуете себе стрелки: ваши брови должны быть идеальными. Для этого вы можете использовать очень популярные и простые в использовании гелевые карандашики, которые не только придадут форму, но и зафиксируют ваш волосок.
Для того, чтобы нарисовать двойную стрелку, мы берём цветную подводку и наносим её на веко.
Причём, стрелка наша будет очень длинная.
И может быть очень даже широкой.
Если хотите добиться более интенсивного цвета, можете наложить подводку в два слоя. Но учтите, что наносить её второй раз можно только после того, как высохнет первый слой.
Анна Мардуева:
Также для усиления цвета мы можем использовать пигменты, либо тени. Как это буду делать сейчас я. Вы наносите подводку, а потом сверху, пока она ещё не успела высохнуть, наносите пигмент или тень. В принципе, самой универсальной является белая подводка. Потому что, нанеся её, вы можете наносить абсолютно любые тени, любые пигменты.
И вы каждый день можете рисовать себе разные стрелки.
Дальше мы берём чёрный лайнер и очень аккуратно прочерчиваем тонкую стрелочку по росту ресничек.
Объёмная тушь, нейтральная помада – и мы можем любоваться результатом.