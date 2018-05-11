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«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»

11 мая 2018 14:56
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«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»-1

Анна Мардуева, визажист:
Будет сочетаться как классическая чёрная стрелка, так и цветная.

Ещё один частый вопрос: чем же рисовать стрелки?

В данном случае, если мы хотим получить чёткую, графичную стрелочку, лучше использовать жидкие подводки, гелевые подводки или фломастеры-лайнеры.

«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»-4

На нашу модель уже нанесён тон.

На веках – матовые телесные тени и консилер.

Поэтому мы можем сразу приступать к стрелкам.

Анна Мардуева:
Ещё один момент, на который нужно обращать внимание, если вы рисуете себе стрелки: ваши брови должны быть идеальными. Для этого вы можете использовать очень популярные и простые в использовании гелевые карандашики, которые не только придадут форму, но и зафиксируют ваш волосок.

«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»-7

Для того, чтобы нарисовать двойную стрелку, мы берём цветную подводку и наносим её на веко.

Причём, стрелка наша будет очень длинная.

И может быть очень даже широкой.

«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»-10

Если хотите добиться более интенсивного цвета, можете наложить подводку в два слоя. Но учтите, что наносить её второй раз можно только после того, как высохнет первый слой.

Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки

«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»-13

Анна Мардуева:
Также для усиления цвета мы можем использовать пигменты, либо тени. Как это буду делать сейчас я. Вы наносите подводку, а потом сверху, пока она ещё не успела высохнуть, наносите пигмент или тень. В принципе, самой универсальной является белая подводка. Потому что, нанеся её, вы можете наносить абсолютно любые тени, любые пигменты.

И вы каждый день можете рисовать себе разные стрелки.

Дальше мы берём чёрный лайнер и очень аккуратно прочерчиваем тонкую стрелочку по росту ресничек.

«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»-16

Объёмная тушь, нейтральная помада – и мы можем любоваться результатом.

# Нанесение макияжа # общество # Анна Мардуева

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