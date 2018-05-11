«Самая универсальная – белая подводка. Можете наносить любые тени, пигменты. И каждый день рисовать себе разные стрелки»

Новости Беларуси. Мастер-класс – в программе «Большой завтрак».

Анна Мардуева, визажист:

Будет сочетаться как классическая чёрная стрелка, так и цветная. Ещё один частый вопрос: чем же рисовать стрелки? В данном случае, если мы хотим получить чёткую, графичную стрелочку, лучше использовать жидкие подводки, гелевые подводки или фломастеры-лайнеры.

На нашу модель уже нанесён тон. На веках – матовые телесные тени и консилер. Поэтому мы можем сразу приступать к стрелкам. Анна Мардуева:

Ещё один момент, на который нужно обращать внимание, если вы рисуете себе стрелки: ваши брови должны быть идеальными. Для этого вы можете использовать очень популярные и простые в использовании гелевые карандашики, которые не только придадут форму, но и зафиксируют ваш волосок.

Для того, чтобы нарисовать двойную стрелку, мы берём цветную подводку и наносим её на веко. Причём, стрелка наша будет очень длинная. И может быть очень даже широкой.

Если хотите добиться более интенсивного цвета, можете наложить подводку в два слоя. Но учтите, что наносить её второй раз можно только после того, как высохнет первый слой. Дневной летний макияж: рисуем цветные стрелки

Анна Мардуева:

Также для усиления цвета мы можем использовать пигменты, либо тени. Как это буду делать сейчас я. Вы наносите подводку, а потом сверху, пока она ещё не успела высохнуть, наносите пигмент или тень. В принципе, самой универсальной является белая подводка. Потому что, нанеся её, вы можете наносить абсолютно любые тени, любые пигменты. И вы каждый день можете рисовать себе разные стрелки. Дальше мы берём чёрный лайнер и очень аккуратно прочерчиваем тонкую стрелочку по росту ресничек.