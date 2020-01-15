Дмитрий Воронюк: «В других странах часто говорят: «Слушайте, вам молиться надо на Президента»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: На нашу краіну быў пастаянна знешні ціск. Мы яго заўсёды адчувалі – і на парламенцкіх выбарах мы таксама адчувалі. Гэты год, увогуле, выключны, таму што гэта год прэзідэнцкіх выбараў. Як вам здаецца, як гэта будзе выглядаць у гэтым годзе, сутыкнемся лі зноў з моцным знешнім ціскам? І ці гатовы мы, ці годныя даць адказ на гэты выклік усім, хто будзе спрабаваць паўздзейнічаць на нас і вызначыць за нас, што мы хочам зрабіць у гэтым годзе?

Дмитрий Воронюк, член Совета Республики, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Безусловно, чем более сильной будут чувствовать Беларусь как соседи, так и, в принципе, какие-то глобальные страны, тем больше будут пытаться нашу Беларусь ослабить. Но как показывает опыт последних 25 лет нашей независимой страны, в нужный момент мы консолидируемся в один мощный кулак. И действительно, когда бываем в других странах, часто мои коллеги, кто и помладше, бизнесмены, в других разных странах, в СНГ, часто говорят: «Слушайте, вам молиться надо на Президента». И это, действительно, так.

Сегодня глава государства отстаивает такие позиции – я не уверен, что у кого бы хватило сил, возможностей сделать именно так. Вот эта миролюбивая политика в эпоху и глобальных войн, и экономических, и войны смыслов – удержаться нам здесь и быть единым механизмом – это сложно. Но! Это есть. Это, действительно, есть, когда мы начинаем говорить о самых разных… Да, пытаются какие-то вливания быть, пытаются расшатать и молодёжь, и бизнес-среду, и преподавательскую среду, да. Но, тем не менее, когда мы говорим слово Беларусь, все, как один, встаём. И я уверен, мы все, как один, поддержим главу государства в этом году. И я уверен, что у нас всё получится.

Да, возможно, придётся непросто, потому что нужно и продвигать наши товары. Нужно продвигать наши товары и в нашу братскую Россию, и к нашим соседям и на севере и на юге – к украинцам и, понятно, к Латвии и Литве. И то же самое – Евросоюз, Польша. И сегодня то, что радует: что когда наблюдаешь за всей тенденцией, расставляешь немножечко на временную ленту, то получается, что с течением времени ситуация улучшается. Уже улучшаются и теплеют наши отношения экономические с Евросоюзом. Уже есть какие-то договоренности в части поставки наших товаров непосредственно.

Темами обсуждения во время съёмок программы «В обстановке мира» стали:

– Победа в ВОВ: отношение к ней в Беларуси и за рубежом

– Отношения Беларуси с РФ и ЕС

– Сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС

– Ситуация в Иране, Сирии и Франции

– Негативное влияние на молодёжь из-за рубежа

– Прогнозы событий и ожидания от 2020 года

В дискуссии участвовали: Андрей Савиных, Александр Павловский, Вячеслав Данилович, Александр Микша, Дмитрий Воронюк.

Смотрите 15 января в 20.30 на СТВ.