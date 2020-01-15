Что делать при ДТП: алгоритм для водителя

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В первую очередь, хочу обратить внимание, что в настоящее время у столичной ГАИ есть все необходимые средства, чтобы установить водителя, который скрылся с места ДТП. Поэтому правила категорически запрещают покидать место ДТП. Необходимо вызвать скорую помощь и обратиться в милицию по телефону 102. Либо в дежурную службу ГАИ. И далее уже сотрудники дежурной службы перенаправят по территориальности ваш звонок, и сотрудник соответствующего подразделения прибудет для разбирательства на место ДТП.