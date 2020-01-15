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Что делать при ДТП: алгоритм для водителя

15 января 2020 13:01
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Ситуации на дороге бывают разные. Как правильно действовать при ДТП, рассказываем в программе «Большой город».

Что делать при ДТП: алгоритм для водителя -1

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В первую очередь, хочу обратить внимание, что в настоящее время у столичной ГАИ есть все необходимые средства, чтобы установить водителя, который скрылся с места ДТП. Поэтому правила категорически запрещают покидать место ДТП. Необходимо вызвать скорую помощь и обратиться в милицию по телефону 102. Либо в дежурную службу ГАИ. И далее уже сотрудники дежурной службы перенаправят по территориальности ваш звонок, и сотрудник соответствующего подразделения прибудет для разбирательства на место ДТП.

# ГАИ # общество # Александра Попова

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