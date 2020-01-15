«Нас выбрасывают на улицу». С какими проблемами обратились белорусы к сенаторам

Новости Беларуси. Личные приемы граждан продолжают проводить сенаторы. 15 января вопросы белорусов, которые обратились в Совет Республики, выслушал Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы в основном касались жилищных, земельных и судебных споров. Речь шла о приватизации, долевом строительстве, защите прав потребителей. Граждане с активной социальной позицией обращались даже с предложениями о совершенствовании законодательства. На прием пришли не только минчане, многие специально приехали в Совет Республики из других регионов.

Ирина Серебкова, жительница Ракова:

Получили в 2001 году служебное жилье. Провели газ, поменяли стеклопакеты, поставили двери, начали оформлять дом. Никаких препятствий на заводе не было. Завод обанкротился, и пришел антикризисный управляющий, который по-новому оценил перед Новым годом дом. Сумма для нас большая, для наших зарплат и рассрочки, сказал, не будет. Нас выбрасывают на улицу.







Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Проведение личных приемов граждан – это один из эффективных и действенных способов узнать о проблемах, имеющихся в регионах, узнать из первых рук, от населения. Все поступившие обращения в Совет Республики будут объектом пристального и системного внимания. В случае необходимости мы примем меры депутатского реагирования, в том числе в формате законотворческой деятельности.