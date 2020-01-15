Прямой эфир

«Нас выбрасывают на улицу». С какими проблемами обратились белорусы к сенаторам

15 января 2020 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Личные приемы граждан продолжают проводить сенаторы. 15 января вопросы белорусов, которые обратились в Совет Республики, выслушал Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нас выбрасывают на улицу». С какими проблемами обратились белорусы к сенаторам-1

Проблемы в основном касались жилищных, земельных  и судебных споров. Речь шла о приватизации, долевом строительстве, защите прав потребителей. Граждане с активной социальной позицией обращались даже с предложениями о совершенствовании законодательства. На прием пришли не только минчане, многие специально приехали в Совет Республики из других регионов. 

«Нас выбрасывают на улицу». С какими проблемами обратились белорусы к сенаторам-4

«Нас выбрасывают на улицу». С какими проблемами обратились белорусы к сенаторам-6

Ирина Серебкова, жительница Ракова:
Получили в 2001 году служебное жилье. Провели газ, поменяли стеклопакеты, поставили двери, начали оформлять дом. Никаких препятствий на заводе не было. Завод обанкротился, и пришел антикризисный управляющий, который по-новому оценил перед Новым годом дом. Сумма для нас большая, для наших зарплат и рассрочки, сказал, не будет. Нас выбрасывают на улицу.



Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Проведение личных приемов граждан – это один из эффективных и действенных способов узнать о проблемах, имеющихся в регионах, узнать из первых рук, от населения. Все поступившие обращения в Совет Республики будут объектом пристального и системного внимания. В случае необходимости мы примем меры депутатского реагирования, в том числе в формате законотворческой деятельности.

Белорусские сенаторы проводят личные приёмы граждан. График

«Нас выбрасывают на улицу». С какими проблемами обратились белорусы к сенаторам-9

Личные приемы граждан в Совете Республики, а также других органах власти, в январе продолжатся. Это один из самых эффективных инструментов не только для решения конкретных проблем белорусов. Это еще оценка деятельности местной власти, своего рода мониторинг важных для белорусов вопросов. 

# Прием граждан # общество # Ирина Серебкова # Сергей Сивец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Савиных о ВОВ: «Победа для нашего народа является очень мощным драйвером, источником внутренней силы»
15 января 2020 10:59

Савиных о ВОВ: «Победа для нашего народа является очень мощным драйвером, источником внутренней силы»

ВВС Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год
15 января 2020 10:27

ВВС Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год

«Фейки могут вызывать панику на бирже, могут уничтожать конкурентов». Deepfakes стали темой «Экспертной среды»
15 января 2020 08:54

«Фейки могут вызывать панику на бирже, могут уничтожать конкурентов». Deepfakes стали темой «Экспертной среды»