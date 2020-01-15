«Чтобы завоевать страну, не надо зайти на эту страну с войсками, нужно зайти в её учебники. Это вот так говорят просто открыто в Совете Европы»

Кто, как и зачем может пытаться влиять на белорусскую молодёжь, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Калі параўноўваць нават з Расіяй, наша краіна знаходзіцца не толькі ў геаграфічным цэнтры Еўропы. Для Беларусі і для беларусаў, з улікам нашай мабільнасці, здольнасці спакойна выязджаць за перыметры краіны, краіны Еўрасаюза не з’яўляюцца дальнім замежжам. У сувязі з гэтым, ну і адкрытасць Інтэрнэта – хто б што б не казаў, у нас вельмі адкрытая краіна ў гэтым плане, і камуніцыраваць, чытаць, супастаўляць, глядзець кожны малады чалавек, і не толькі малады, мае магчымасць. У дадзеным выпадку – пра моладзь: наколькі яна ўспрымае нейкія рэчы, як ісціну?

Дмитрий Воронюк, член Совета Республики, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Очень тонкая грань вот этого восприятия молодёжи, что значит, кто-то романтизирует именно: «О, я написал гадость в Інтернете», – или, – «Это я уже там политический преступник», – и возносит себя, представляет себя, может быть, в каких-то фильмах и так далее. Но стоит отметить, что наша молодёжь белорусская образованная, умная. И часто встречаясь с ребятами в различных аудиториях – будь то в школах, университетах, даже на предприятиях, когда мы вместе общаемся даже со спикерами по поводу Интернета и: «Как вы, вообще, реагируете на тот или иной посыл в Интернете», – то мне ребята говорят: «В смысле, какой посыл? Чтобы поверить какому-то источнику информации, нужно ещё в нескольких посмотреть. Только тогда мы складываем какое-то...» Это говорят школьники в 8-9-ом классе. То есть не стоит говорить о том, что у нас молодёжь, которая вот – дайте им, допустим, что-то, и они пойдут, флаг – и они с этим флагом пойдут. Нет. Но то, что сегодня происходят процессы о том, чтобы молодёжь, и не только нашу молодёжь, завоевать чем-то, завлечь – это, безусловно, есть. В это вкладываются и деньги оппонентами.