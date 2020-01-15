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«Чтобы завоевать страну, не надо зайти на эту страну с войсками, нужно зайти в её учебники. Это вот так говорят просто открыто в Совете Европы»

15 января 2020 13:25
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Кто, как и зачем может пытаться влиять на белорусскую молодёжь, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Калі параўноўваць нават з Расіяй, наша краіна знаходзіцца не толькі ў геаграфічным цэнтры Еўропы. Для Беларусі і для беларусаў, з улікам нашай мабільнасці, здольнасці спакойна выязджаць за перыметры краіны, краіны Еўрасаюза не з’яўляюцца дальнім замежжам. У сувязі з гэтым, ну і адкрытасць Інтэрнэта – хто б што б не казаў, у нас вельмі адкрытая краіна ў гэтым плане, і камуніцыраваць, чытаць, супастаўляць, глядзець кожны малады чалавек, і не толькі малады, мае магчымасць. У дадзеным выпадку – пра моладзь: наколькі яна ўспрымае нейкія рэчы, як ісціну?

Дмитрий Воронюк, член Совета Республики, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Очень тонкая грань вот этого восприятия молодёжи, что значит, кто-то романтизирует именно: «О, я написал гадость в Інтернете», – или, – «Это я уже там политический преступник», – и возносит себя, представляет себя, может быть, в каких-то фильмах и так далее. Но стоит отметить, что наша молодёжь белорусская образованная, умная. И часто встречаясь с ребятами в различных аудиториях – будь то в школах, университетах, даже на предприятиях, когда мы вместе общаемся даже со спикерами по поводу Интернета и: «Как вы, вообще, реагируете на тот или иной посыл в Интернете», – то мне ребята говорят: «В смысле, какой посыл? Чтобы поверить какому-то источнику информации, нужно ещё в нескольких посмотреть. Только тогда мы складываем какое-то...» Это говорят школьники в 8-9-ом классе. То есть не стоит говорить о том, что у нас молодёжь, которая вот – дайте им, допустим, что-то, и они пойдут, флаг – и они с этим флагом пойдут. Нет. Но то, что сегодня происходят процессы о том, чтобы молодёжь, и не только нашу молодёжь, завоевать чем-то, завлечь – это, безусловно, есть. В это вкладываются и деньги оппонентами.

«Чтобы завоевать страну, не надо зайти на эту страну с войсками, нужно зайти в её учебники. Это вот так говорят просто открыто в Совете Европы»-1

Игорь Марзалюк:
А чым сёння можно раскачаць моладзь, перацянуць на іншы бок? Якія прэферэнцыі, з вашага пункту гледжання, і што мы павінны рабіць?

Дмитрий Воронюк:
Вы помните, раньше это были какие-то деньги, сегодня это, быть может, какие-то преференции, в части: «Вот, приходите к нам учиться». Ведь в Совете Европы не зря очень интересную вещь нам для молодёжи рассказали: сегодня для того чтобы завоевать страну, не надо зайти на эту страну с войсками, нужно зайти в её учебники. Это вот так говорят просто открыто в Совете Европы.

А что сегодняшний учебник? Это также является, сегодня мы говорим, и Ютуб, и Интернет, и ещё что-то. И сегодня наша борьба должна быть и там. Я имею в виду и образование, и современные средства образования, современные подходы к обоснованию и защите исторической правды.

Мы говорим про Великую Отечественную сегодня, и сегодня должны давать такие новые формы, которые ребятам тоже будут интересны. Посмотрит ли молодёжь вот эту передачу нашу с вами? Посмотрят? Ну, те, кто включат телевизор на СТВ, допустим, посмотрят.  

Игорь Марзалюк:
Но і ў Інтэрнэце таксама.

Дмитрий Воронюк:
Конечно. Но мало того, что она должна быть просто. Должен быть продакшн. Нужно сегодня информацию не просто создать, сделать, нужно ещё в неё вложить средства. Если мы готовы это делать, то наша молодёжь всегда будет наша.

Темами обсуждения во время съёмок программы «В обстановке мира» стали:

– Победа в ВОВ: отношение к ней в Беларуси и за рубежом      

– Отношения Беларуси с РФ и ЕС  

– Сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС

– Ситуация в Иране, Сирии и Франции

– Негативное влияние на молодёжь из-за рубежа

 – Прогнозы событий и ожидания от 2020 года

В дискуссии участвовали: Андрей Савиных, Александр Павловский, Вячеслав Данилович, Александр Микша, Дмитрий Воронюк.          

Смотрите 15 января в 20.30 на СТВ.    

# Молодежь Беларуси # Дмитрий Воронюк # Игорь Марзалюк

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