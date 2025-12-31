Дмитрий Сорока о фильме «Переломный момент»: первая спортивная драма в суверенной истории Республики Беларусь

На пороге Новый год. Приходит он к нам не просто так, а на быстром, сильном, благородном ходу. Год Лошади – год движения, веры и внутренней силы. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
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Юрий Святокум, ведущий:
«Переломный момент» – так называется ваша киноработа. Она вышла буквально на днях – в ноябре 2025 года, а уже не то, чтобы наделала много шума, но о ней заговорили. Что это за фильм? Чему он посвящен? «Переломный момент» – это про Новый год?
Дмитрий Сорока, режиссер фильма «Переломный момент»:
«Переломный момент» – это не про Новый год. «Переломный момент» – это в каком-то образном смысле переломный момент у главного героя. В образном смысле это еще переломный момент для самой киностудии. Вообще, я скажу более рекламно, чтобы зритель еще пошел на фильм. Это первая спортивная драма в суверенной истории Республики Беларусь. Это подростковый фильм, в жанре которого уже ничего не снимается. Как я почитал все TikTok от ребят, это фильм без кринжа. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто еще верит в личностный выбор, в то, что все зависит от тебя и никогда не надо опускать руки, никогда не нужно отчаиваться. Если кто-то хочет зарядиться ощущением того, что все у тебя в жизни получится, я им рекомендую посмотреть этот фильм.
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