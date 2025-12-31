Дмитрий Сорока о фильме «Переломный момент»: первая спортивная драма в суверенной истории Республики Беларусь

На пороге Новый год. Приходит он к нам не просто так, а на быстром, сильном, благородном ходу. Год Лошади – год движения, веры и внутренней силы. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Огонь веры и поиска – о символе 2026 года поговорили с астрологом

Юрий Святокум, ведущий:

«Переломный момент» – так называется ваша киноработа. Она вышла буквально на днях – в ноябре 2025 года, а уже не то, чтобы наделала много шума, но о ней заговорили. Что это за фильм? Чему он посвящен? «Переломный момент» – это про Новый год?