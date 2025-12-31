Праздничные гулянья в новогоднюю ночь пройдут в каждом городе Беларуси

Последний день 2025-го. В гипермаркетах последние покупки – мандарины, шампанское, салат оливье. На площадях городов уже зажглись главные елки, а в квартирах пахнет хвоей и выпечкой. Все в предвкушении праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди новая страница. Традиционно перелистывают ее белорусы с верой в лучшее. Для кого-то Новый год – это домашний уют, а для кого-то – бессонная ночь, полная танцев, улыбок и радости. В каждом населенном пункте страны своя программа праздничных гуляний. В Минске традиционно эпицентр веселья у Дворца спорта. Здесь в 23:45 стартует «Волшебная новогодняя ночь». Организаторы обещают грандиозный концерт, световое шоу с финишем только в 4:00.

Но ехать в центр необязательно. Свои не менее яркие программы подготовили во всех районах города. Так что первый салют в Новом году можно будет встретить не отходя далеко от дома. Подробное расписание работы всех площадок и место их размещения на сайте Мингорисполкома. Праздник придет в каждый уголок столицы. С 00:00 и до 5:00 добраться до районных гуляний и даже успеть вернуться домой можно будет и на общественном транспорте.