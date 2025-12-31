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Что принесёт год Огненной Лошади – узнали у астролога

31 декабря 2025 13:07
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На пороге Новый год. Приходит он к нам не просто так, а на быстром, сильном, благородном ходу. Год Лошади – год движения, веры и внутренней силы. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

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Юрий Святокум, ведущий:
Расскажите, пожалуйста, что год грядущий нам готовит? Чем он будет особенным?

Что принесёт год Огненной Лошади – узнали у астролога-2

Анжелика Шестовец, астролог:
Не просто год Лошади – год Огненной Лошади. Огонь в этом всем – самое главное. Потому что огонь какой бывает? Он сжигает все на своем пути. Он разоблачает все лживое. Он сжигает все плохое, несправедливое, неправильное. Огонь – это еще и символ воскрешения. Это год воскрешения каких-то забытых традиций, забытых ценностей, подвигов духовных. Огонь веры, мы говорим, огонь поиска.

Подробности в видео

Фото: pixabay

# Анжелика Шестовец # Гороскоп

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