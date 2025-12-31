Что принесёт год Огненной Лошади – узнали у астролога

На пороге Новый год. Приходит он к нам не просто так, а на быстром, сильном, благородном ходу. Год Лошади – год движения, веры и внутренней силы. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Дмитрий Сорока о фильме «Переломный момент»: Первая спортивная драма в суверенной истории Республики Беларусь

Юрий Святокум, ведущий:

Расскажите, пожалуйста, что год грядущий нам готовит? Чем он будет особенным?