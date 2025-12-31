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Северное царство – побывали в хаски-парке на просторах заказника «Глебовка»

31 декабря 2025 13:04
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Вы знали, что недалеко от столицы есть уголок Лапландии и северное царство? Хаски-парк на просторах заказника «Глебовка» станет для вас настоящей зимней сказкой. Блестящая идея для новогодних каникул и выходных. Пушистая история началась с любви, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Северное царство – побывали в хаски-парке на просторах заказника «Глебовка»-2

Наталья Винтерштейн, хозяйка хаски-парка:
В 2008 году я продала квартиру в Минске трехкомнатную и приехала в деревню. Мне стало скучно, приехала в Колодищи. Я познакомилась с Юрой – моим мужем. На тракторе ездил по деревне. Рассказал, что он себе купил голубоглазого волчонка. Это было сказочно. Такого никто не видел. Это была тогда редкость. После Лаки все началось. Мы зарегистрировали питомник. Ко мне все время просились друзья. Дальше как во сне. 10 лет мы отметили.

Северное царство – побывали в хаски-парке на просторах заказника «Глебовка»-4

Обнимашки, поцелую и догонялки в обязательной программе, как и улетные фотосессии. Живые эмоции и эндорфины – лучший новогодний подарок. О чудесах канистерапии известно давно. К тому же шерсть хаски гипоаллергенна. Вмести с северной командой люди забывают о своих проблемах, наполняются энергией и светом. Идеальные друзья и лекари. Совместные активные прогулки помогут быть в отличной форме и вернут в детство. На санях здесь не катают – берегут, а каникросс возможен. Туристы расцветают от счастья.

Подробности в видео.

# Наталья Винтерштейн # Анастасия Макеева # Собаки # Домашние животные

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