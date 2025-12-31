Северное царство – побывали в хаски-парке на просторах заказника «Глебовка»

Вы знали, что недалеко от столицы есть уголок Лапландии и северное царство? Хаски-парк на просторах заказника «Глебовка» станет для вас настоящей зимней сказкой. Блестящая идея для новогодних каникул и выходных. Пушистая история началась с любви, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Винтерштейн, хозяйка хаски-парка:

В 2008 году я продала квартиру в Минске трехкомнатную и приехала в деревню. Мне стало скучно, приехала в Колодищи. Я познакомилась с Юрой – моим мужем. На тракторе ездил по деревне. Рассказал, что он себе купил голубоглазого волчонка. Это было сказочно. Такого никто не видел. Это была тогда редкость. После Лаки все началось. Мы зарегистрировали питомник. Ко мне все время просились друзья. Дальше как во сне. 10 лет мы отметили.