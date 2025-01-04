В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в новогоднюю ночь

Рожденные под бой курантов. Мамы и их малыши, которые появились на свет в новогоднюю ночь в минском РНПЦ «Мать и дитя», принимали накануне поздравления. Первые подарки крохам вручили представители депутатского корпуса, районной администрации и активисты общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже добрая традиция: приходить с поздравлениями к женщинам, которые подарили стране новую жизнь в значимые праздники. Поддержка, приятные слова, цветы и, конечно, подарки получили три счастливые мамочки. В списке все необходимое для ухода за малышами: от пеленок до развивающих игрушек. К слову, для некоторых героинь событие стало знаковым не только из-за даты. Одна из рожениц вместе с малышом обрела новый статус: многодетной мамы, а другая – стала мамой впервые.

Валерия Сенько: Были смешанные эмоции. Я сначала подумала, как мы будем праздновать ее день рождения. А потом я подумала, что это наоборот, повод собрать близких людей, еще больше стол сделать. Очень благодарна персоналу. Я по-другому немножко представляла сам процесс, он меня пугал все-таки, но настолько добродушные люди здесь.

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

За 30 суверенных лет выработана уникальная система поддержки материнства и детства, где каждая мама ощущает государственную помощь, а каждый ребенок чувствует себя самым нужным и самым любимым. Рождение нового человека, белоруса – большая гордость и для семьи, и для страны.

В первые минуты 2025-ого малыши появились на свет в роддомах Минска, Лиды, Витебска и Гродно. Все они уже получили подарки от имени Президента.