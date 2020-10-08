Как найти подход к ребёнку? Воспитательница из детского сада поделилась своими методами

Новости Беларуси. Как развлечь и научить ребенка одновременно? Как с самого раннего возраста дать ребенку возможность проявить его таланты и способности? Об этом рассказала гостья программы «Большой город» на СТВ: заместитель заведующего по основной деятельности яслей-сада № 522 Елена Быкова.

Екатерина Забенько, ведущая:

Поздравляю с огромным удовольствием вас с Днем учителя и, как выяснилось, с победой в конкурсе «Столичный учитель – столичному образованию». Как вам удалось достичь этой победы?

Елена Быкова, заместитель заведующего по основной деятельности яслей-сада № 522:

Победа – это условное. Любой конкурс предполагает все-таки подсчет баллов. Однако в моей команде каждый из нас следовал в своей номинации, я представляла номинацию «Детство. Творчество. Развитие» среди воспитателей дошкольного образования. Так получилось, что баллы сыграли в мою сторону. Как мне это удалось? Все, что я делала на протяжении этого конкурса, я просто старалась каждый конкурсный этап выполнить максимально достойно, максимально ответственно, творчески. Профессия воспитателя дошкольного образования предполагает творческий подход. Поэтому просто старалась качественно выполнить каждый из этапов конкурса. Екатерина Забенько:

Что вы считаете такими фишками, если можно так сказать, в своей презентации? «Ребенок приобщается к художественной литературе». В детском саду Минска создают бизиборды по мотивам сказок Елена Быкова:

Очень важно прийти в конкурс профессионального мастерства педагогических работников с неким интересным авторским материалом. Авторским материалом моего конкурса были мои разработки сюжетных бизибордов. Специальных развивающих досок для детей, которые я создаю сама, своим руками. К тому же, это лишь средство, также я к ним создаю игровые комплексы, игры и стихотворные сопроводительные тексты. В целом их применение способствует развитию познавательной активности у детей, расширению их опыта чувственного познания предметов окружающего мира, развитию у деток сенсорной сферы, моторики рук, познавательных процессов. Представление на конкурсе такого материала имело успех.

Екатерина Забенько:

Что для вас этот конкурс профессионального мастерства «Учитель года»? Елена Быкова:

Для меня это путь к развитию. Независимо от результата, каков бы он ни был, для меня это шлифовка собственного профессионализма, это самосовершенствование. Уже у меня рождаются новые идеи, я понимаю, что скоро конкурс закончится, однако для себя уже поставила новую цель, для своего профессионального развития. В следующем году хочу поступить в магистратуру, хочу самосовершенствоваться в профессиональной деятельности. Екатерина Забенько:

Одно дело с детьми играть, а другое действительно что-то до них донести, разговаривать и договариваться с детьми, которые еще не очень-то умеют говорить. Как к этому прийти воспитателю, чтобы дети слышали, понимали и воспринимали? Елена Быкова:

Умение находить подход к детям, умение наладить с ними контакт, сделать так, чтобы ребенок стал поистине твоим, стать для него авторитетным взрослым – это одна из ключевых компетенций, которой должен владеть любой педагог, в том числе и воспитатель дошкольного образования. В арсенале любого педагога и воспитателя дошкольного образования есть свой набор приемов, средств интересных, которые он использует в общении с детьми и достигает в этом отношении результатов. В арсенале моих средств для того, чтобы наладить контакт с ребенком, всегда игровая ситуация, сюрпризный момент, доброе слово, ласковый взгляд, предложение помочь. Очень быстро я с ребенком нахожу общий язык, контакт, ребенок становится поистине моим.

Екатерина Забенько:

Несмотря на вашу молодость, у вас уже более 11 лет профессионального стажа. За это время детки как-то существенно поменялись? Я так понимаю, что для развития детей имеет значение абсолютно все и весь окружающий мир. Если он чуть-чуть изменился – это влияет на характер ребенка с самого рождения, в том числе на развитие его талантов с самого раннего возраста. На ваш взгляд, детки поменялись за время вашей работы воспитателем? А, может, поменялись вы? Елена Быкова:

Я изменилась, потому что временной отрезок увеличивается, это все педагогический опыт, это его шлифовка. Поэтому, конечно, если сравнивать меня 11 лет назад и сейчас, я стала, надеюсь, более профессиональной. А что касается детей, то ребенку интересен весь его окружающий мир. Екатерина Забенько:

Вот эти первые ростки способностей в еще совсем ребенке, который не всегда может формулировать свои мысли. Можно ли рассмотреть с детсадовского возраста (даже может с яслей) профессиональному воспитателю, который понимает ребенка буквально с первых лет его жизни? Елена Быкова:

Безусловно, можно. Дело в том, что мамы приводят малышей к нам в семь часов утра и забирают в семь часов вечера. То есть практически большую часть времени ребенок проводит в детском саду, воспитатель с ним взаимодействует, наблюдает за его развитием, за его проявлениями интересов. В режимных моментах детского сада мы же проводим специально организованную деятельность, нерегламентированную деятельность, разные виды деятельности ребенку предлагаются, в которых как раз таки и можем узреть его склонности и способности. Безусловно, внимательный, заботливый, наблюдательный воспитатель всегда заметит, что ребенку нравится, и в чем он может быть наиболее успешен.