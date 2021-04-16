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Бесплатные консультации 16 апреля проведут нотариусы двух районов Минска

16 апреля 2021 06:23
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Новости Беларуси. Бесплатные консультации проведут 16 апреля нотариусы Минска. Свои двери для всех желающих распахнут конторы Ленинского и Фрунзенского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная акция приурочена к дням образования этих территориальных единиц. Обратившись к специалистам в течение рабочего дня, можно получить консультацию по вопросам, входящим в их компетенцию. Например, по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачным договорам, отчуждению недвижимости, исполнительным надписям.

Бесплатные консультации 16 апреля проведут нотариусы двух районов Минска-1

К слову, бесплатная помощь населению в 2021 году будет оказываться и в других нотариальных конторах и бюро Минска. Так, ближайшим единым днем консультирования станет 7 мая – в рамках республиканской акции, приуроченной ко Дню Победы.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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