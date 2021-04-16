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Почему косуля, которую спасли в Витебском зоопарке, переезжает в Барановичский район?

16 апреля 2021 06:53
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Новости Беларуси. Раненую косулю спасли в Витебском зоопарке. Лесной зверь, вероятно, попал под машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему косуля, которую спасли в Витебском зоопарке, переезжает в Барановичский район?-1

Животное выходили сотрудники зоосада. Сейчас косуля чувствует себя хорошо и даже не боится фото- и видеокамер. По словам специалистов, ей больше года.

Почему косуля, которую спасли в Витебском зоопарке, переезжает в Барановичский район?-4

Вернуть в естественную среду обитания дикого зверя уже не получится из-за поврежденного глаза. Зрение, скорее всего, уже не восстановится. Чтобы животное не стало легкой добычей, его передадут в один из заказников.

Почему косуля, которую спасли в Витебском зоопарке, переезжает в Барановичский район?-7

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Косули сами по себе – у них очень подвижная нервная система, они очень сильно стрессуют. Даже выращенная среди людей, все равно в какой-то критической ситуации она подвергается очень сильно стрессу. А там спокойно, там людей практически нет. Только люди, которые присматривают за ними. Никаких внешних раздражителей там не будет. Там условия будут приближены к естественным, но с одним нюансом – она будет там в безопасности.

Почему косуля, которую спасли в Витебском зоопарке, переезжает в Барановичский район?-10

К новому месту жительства косуля отправится уже сегодня. Путь займет около шести часов. Животное поселится в одном из заказников в Барановичском районе.

# Дикие животные # общество # Ирина Орлова # Фотофакт

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