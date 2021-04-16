Почему косуля, которую спасли в Витебском зоопарке, переезжает в Барановичский район?

Новости Беларуси. Раненую косулю спасли в Витебском зоопарке. Лесной зверь, вероятно, попал под машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животное выходили сотрудники зоосада. Сейчас косуля чувствует себя хорошо и даже не боится фото- и видеокамер. По словам специалистов, ей больше года.

Вернуть в естественную среду обитания дикого зверя уже не получится из-за поврежденного глаза. Зрение, скорее всего, уже не восстановится. Чтобы животное не стало легкой добычей, его передадут в один из заказников.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Косули сами по себе – у них очень подвижная нервная система, они очень сильно стрессуют. Даже выращенная среди людей, все равно в какой-то критической ситуации она подвергается очень сильно стрессу. А там спокойно, там людей практически нет. Только люди, которые присматривают за ними. Никаких внешних раздражителей там не будет. Там условия будут приближены к естественным, но с одним нюансом – она будет там в безопасности.