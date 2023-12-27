Дмитрий Пиневич посетил новорождённых белорусов в РНПЦ «Мать и дитя» с подарками

Марафон добра и волшебства под названием «Наши дети» продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно на маршруте добрых дел зажигаются новые огни внимания к самым маленьким, к тем, кто больше остальных сейчас нуждается в заботе взрослых.

Забота и внимание – всем без исключения. Особенно самым маленьким. Новорожденных белорусов в РНПЦ «Мать и дитя» навестил сегодня, 27 декабря, глава Министерства здравоохранения. Разумеется, с презентами. Среди пациенток и 42-летняя Екатерина Самусевич, для которой лучшим и самым долгожданным новогодним подарком стал сын Александр. В их семье это уже третий ребенок. Волнительно и очень трогательно – так описывают эмоции женщины, к которым праздник сегодня пришел прямо в палаты. И надо сказать, что такую заботу представители ведомства проявляют не только в канун праздника. Ежедневно специалисты делают все, чтобы в нашей стране рождались здоровые малыши.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Марафон «Наши дети» всегда носит волнительный и позитивный характер. Но я думаю, что когда посещаешь родильный дом, – это ни с чем не сравнимое впечатление: побеседовать с мамами, поздравить их с наступающим годом и, конечно же, с одним из важнейших в их жизни, в их семье праздником.